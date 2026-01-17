Osasuna vs Real Oviedo EN VIVO LaLiga Jornada 20

Osasuna y Real Oviedo se citan en El Sadar para abrir la segunda vuelta de la temporada 2025/26 en un partido que huele a Final anticipada. Desde el primer párrafo, ambos nombres aparecen asociados a una palabra que pesa: urgencia. La jornada 20 los cruza con la necesidad de sumar para no quedar atrapados en la pelea más incómoda del campeonato.

El conjunto rojillo afronta el duelo con la presión de su entorno y de la tabla. Pamplona exige una reacción inmediata, sobre todo en casa, donde los puntos empiezan a ser una obligación más que una aspiración. La irregularidad ha sido el sello del torneo y el margen de error se reduce.

Real Oviedo, por su parte, llega al choque desde el fondo de la clasificación, con números que explican su situación: pocos goles, demasiados en contra y una racha que parece no terminar. En redes sociales, el clima es de resignación mezclada con esperanza, porque cada partido es visto como la última bala.

El Sadar, escenario de presión y necesidad

Osasuna encara el partido ubicado en el puesto 15 con 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y diez derrotas. Sus números reflejan un equipo que compite, pero que paga caro sus errores defensivos y necesita hacerse fuerte en casa para no mirar de reojo la zona roja.

La realidad del Real Oviedo es aún más compleja. Colista con 13 unidades, apenas nueve goles convertidos en 19 jornadas y 28 recibidos, el equipo asturiano sabe que los empates ya no alcanzan. El objetivo inmediato es cortar la racha sin triunfos y empezar a construir desde el resultado.