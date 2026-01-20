Partidos de hoy miércoles 21 de enero: Champions League roba los reflectores

Champions League se roba los reflectores este miércoles 21 de enero. Consulta horarios y dónde ver todos los partidos de hoy

Partidos de hoy miércoles 21 de enero: Champions League roba los reflectores
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
20 de Enero de 2026

La actividad deportiva de este miércoles 21 de enero promete emociones de principio a fin. La Champions League se convierte en la gran protagonista del día con una cartelera repleta de partidos estelares entre clubes históricos de Europa. Además, la jornada se complementa con encuentros de la Liga MX Femenil y una intensa noche de NBA.

Si no quieres perderte nada, aquí te dejamos todos los partidos de hoy, con horarios y transmisiones:

Champions League | Lo más importante del día

  • Galatasaray vs Atlético de Madrid | 11:45 hrs | FOX / FOX One

  • Juventus vs Benfica | 14:00 hrs | HBO Max

  • Chelsea vs Napoli | 14:00 hrs | TNT / HBO Max

  • Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise | 14:00 hrs | FOX One

  • Marsella vs Liverpool | 14:00 hrs | HBO Max

  • Slavia Praga vs Barcelona | 14:00 hrs | FOX One

Barcelona a escena en Champions | AP

Liga MX Femenil

  • Toluca vs Tigres | 18:00 hrs | ViX / YouTube Liga MX Femenil

  • Chivas vs Querétaro | 19:06 hrs | Prime Video / FOX One / Tubi

NBA

  • Pacers vs Celtics | 18:30 hrs | NBA League Pass

  • Nets vs Knicks | 18:30 hrs | NBA League Pass

  • Thunder vs Bucks | 20:30 hrs | ESPN / Disney+ Premium / NBA League Pass

La Champions League marca la agenda futbolera del día, pero el futbol femenil mexicano y la NBA aseguran un cierre espectacular para este miércoles cargado de deporte.

