Partidos de hoy miércoles 21 de enero: Champions League roba los reflectores

La actividad deportiva de este miércoles 21 de enero promete emociones de principio a fin. La Champions League se convierte en la gran protagonista del día con una cartelera repleta de partidos estelares entre clubes históricos de Europa. Además, la jornada se complementa con encuentros de la Liga MX Femenil y una intensa noche de NBA.
Si no quieres perderte nada, aquí te dejamos todos los partidos de hoy, con horarios y transmisiones:
Champions League | Lo más importante del día
Galatasaray vs Atlético de Madrid | 11:45 hrs | FOX / FOX One
Juventus vs Benfica | 14:00 hrs | HBO Max
Chelsea vs Napoli | 14:00 hrs | TNT / HBO Max
Bayern Múnich vs Union Saint-Gilloise | 14:00 hrs | FOX One
Marsella vs Liverpool | 14:00 hrs | HBO Max
Slavia Praga vs Barcelona | 14:00 hrs | FOX One
Liga MX Femenil
Toluca vs Tigres | 18:00 hrs | ViX / YouTube Liga MX Femenil
Chivas vs Querétaro | 19:06 hrs | Prime Video / FOX One / Tubi
NBA
Pacers vs Celtics | 18:30 hrs | NBA League Pass
Nets vs Knicks | 18:30 hrs | NBA League Pass
Thunder vs Bucks | 20:30 hrs | ESPN / Disney+ Premium / NBA League Pass
La Champions League marca la agenda futbolera del día, pero el futbol femenil mexicano y la NBA aseguran un cierre espectacular para este miércoles cargado de deporte.