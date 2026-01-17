Udinese vs Inter de Milán EN VIVO Serie A Jornada 21

Udinese recibirá a Inter de Milán este sábado 17 de enero en el Bluenergy Stadium de Údine, en un duelo correspondiente a la Jornada 21 de la Serie A 2025/26. El compromiso pondrá frente a dos equipos con realidades distintas, pero con objetivos claros en este tramo del campeonato.

El conjunto friulano llega ubicado en la mitad de la tabla con 26 puntos y con sensaciones positivas tras su última presentación. Udinese viene de un triunfo trabajado por 2-1 ante Pisa, con goles de Christian Kabasele y Lorenzo Davis desde el punto penal, resultado que reafirmó su fortaleza como local y le permitió mantenerse en una zona cómoda, lejos de la pelea por el descenso.

Inter, por su parte, llega como líder del campeonato con 43 unidades y atravesando un sólido momento colectivo. Si bien en la jornada anterior no pudo sumar de a tres, el empate 2-2 frente a Napoli dejó buenas señales desde el rendimiento. Los goles de Federico Dimarco y Hakan Çalhanoğlu, este último desde el penal, reflejaron la capacidad del equipo para competir en escenarios de alta exigencia y sostener su protagonismo en la lucha por el Scudetto.