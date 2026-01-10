Roma vs Sassuolo EN VIVO Serie A Jornada 20

10 de Enero de 2026

 

 

La Jornada 20 de la Serie A marca el inicio de la segunda vuelta del campeonato italiano, y este sábado el Estadio Olímpico de Roma será el escenario de un duelo vibrante entre la AS Roma y el Sassuolo

Con la lucha por los puestos europeos al rojo vivo, el conjunto capitalino tiene la misión de sumar tres puntos que le permitan afianzarse en el Top 4, mientras que los "Neroverdi" buscan la regularidad necesaria para escalar posiciones desde la media tabla.

La 'Loba' llega a este compromiso en un momento de definición. Actualmente, el equipo dirigido por Ivan Jurić ocupa la quinta posición con 36 puntos, producto de 12 victorias y 7 derrotas. Un dato estadístico que resalta en el historial de la "Loba" esta temporada es su nula tendencia a la igualdad: es el único equipo de la liga que no ha registrado ni un solo empate tras 19 partidos disputados.

En cuanto a su rendimiento reciente, el equipo romano viene de una victoria fundamental por 2-0 ante el Lecce, resultado que les permitió sanar las heridas tras la ajustada derrota ante el Inter de Milán hace un par de jornadas. 

Por su parte, el Sassuolo aterriza en la capital italiana situado en la 11ª posición con 23 unidades. El balance del equipo visitante es de 7 victorias, 4 empates y 8 derrotas, con una diferencia de goles casi equilibrada (23 anotados y 25 concedidos).

