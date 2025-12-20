Tottenham vs Liverpool EN VIVO Premier League Jornada 17

La Jornada 17 de la Premier League nos regala un enfrentamiento de alto voltaje entre Tottenham y Liverpool, un partido en el que ambos equipos llegan con la necesidad urgente de sumar puntos tras una temporada de altibajos.

El Tottenham, que ocupa la 11.ª posición, recibe a un Liverpool que, bajo la dirección de Arne Slot, intenta mantenerse en la pelea europea desde el 7.º lugar.

Los Spurs atraviesan un momento delicado. Tras caer 2-0 ante el Nottingham Forest la jornada anterior, el equipo de Thomas Frank solo ha logrado una victoria desde noviembre. Con 22 puntos, la afición comienza a impacientarse ante la falta de regularidad y la dificultad para generar ocasiones de gol claras, dependiendo en exceso de disparos de larga distancia.

El Liverpool, por su parte, suma 26 puntos y viene de una victoria balsámica 2-0 frente al Brighton. No obstante, los Reds están diezmados por las bajas y el calendario internacional.

La ausencia de Mohamed Salah, quien se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones, y la lesión de Cody Gakpo, dejan al ataque de Anfield con menos pólvora de la habitual.

A pesar de las bajas, el historial reciente entre ambos favorece ampliamente a los de Merseyside. El Liverpool ha anotado 15 goles en sus últimos tres partidos de liga contra el Tottenham, incluyendo victorias contundentes de 4-2 y 5-1.