Tottenham vs Liverpool EN VIVO Premier League Jornada 17

Sigue EN VIVO todas las acciones de este emocionante partido

Tottenham vs Liverpool EN VIVO Premier League Jornada 17
Tottenham vs Liverpool EN VIVO Premier League Jornada 17 | RÉCORD
Esteban Gutiérrez
20 de Diciembre de 2025

 

 

La Jornada 17 de la Premier League nos regala un enfrentamiento de alto voltaje entre Tottenham y Liverpool, un partido en el que ambos equipos llegan con la necesidad urgente de sumar puntos tras una temporada de altibajos. 

El Tottenham, que ocupa la 11.ª posición, recibe a un Liverpool que, bajo la dirección de Arne Slot, intenta mantenerse en la pelea europea desde el 7.º lugar.

Los Spurs atraviesan un momento delicado. Tras caer 2-0 ante el Nottingham Forest la jornada anterior, el equipo de Thomas Frank solo ha logrado una victoria desde noviembre. Con 22 puntos, la afición comienza a impacientarse ante la falta de regularidad y la dificultad para generar ocasiones de gol claras, dependiendo en exceso de disparos de larga distancia.

El Liverpool, por su parte, suma 26 puntos y viene de una victoria balsámica 2-0 frente al Brighton. No obstante, los Reds están diezmados por las bajas y el calendario internacional. 

La ausencia de Mohamed Salah, quien se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones, y la lesión de Cody Gakpo, dejan al ataque de Anfield con menos pólvora de la habitual.

A pesar de las bajas, el historial reciente entre ambos favorece ampliamente a los de Merseyside. El Liverpool ha anotado 15 goles en sus últimos tres partidos de liga contra el Tottenham, incluyendo victorias contundentes de 4-2 y 5-1. 

TE PUEDE INTERESAR

Muere canterano de Wolves, Ethan McLeod, en accidente automovilístico

Futbol Internacional | 17/12/2025

Muere canterano de Wolves, Ethan McLeod, en accidente automovilístico
Santiago Giménez será operado

Futbol Internacional | 17/12/2025

¿Se pierde el Mundial 2026? DT del Milan confirma que Santiago Giménez será operado del tobillo
Julián Quiñones tiene nuevo entrenador: Brendan Rodgers es presentado como técnico del Al-Qadsiah

Futbol Internacional | 17/12/2025

Julián Quiñones tiene nuevo entrenador: Brendan Rodgers es presentado como técnico del Al-Qadsiah
Te recomendamos
Luis Suárez seguirá jugando en Inter Miami al extender contrato para 2026
Premier League
Liverpool
Futbol

LO ÚLTIMO