André Jardine: ¿Cuáles son las peores rachas de América con el DT brasileño en el banquillo?

América no ha ganado en el Clausura 2026 y está cerca de una de sus peores rachas con André Jardine en el banquillo. Tras no conseguir el triunfo en las primeras tres Jornadas de este semestre, las Águilas acumulan tres juegos sin victoria. Sin embargo, esta no es la peor seguidilla de juegos sin que ganen bajo el mando del estratega brasileño, el cual llegó desde el segundo semestre de 2023.

André Jardine, entrenador del América | IMAOGO7

Bajo el mando de Jardine, los de Coapa han conseguido títulos, pero no han estado exentos de sequías de triunfos. A pesar de sumar tres juegos sin victoria en este Clausura 2026, no es la peor racha de América en esta etapa. Incluso, hay dos peores, las cuales constan de cuatro y cinco juegos, en las cuales ambas se han caracterizado por dolorosas eliminaciones en torneos internacionales.

La primera mala racha de André Jardine en el banquillo de las Águilas se dio en su segundo semestre en Coapa, el cual fue de enero a junio de 2024. En aquella ocasión, las Águilas no ganaron en cuatro juegos consecutivos. De esos duelos, tres fueron ante Pachuca y uno más ante Chivas, todos esos en instancias decisivas rumbo al título de Liga MX y a un campeonato internacional.

Dicha racha dio inicio con al derrota con marcador de 2-1 ante Pachuca en el duelo de Vuelta de Semifinales de la CONCACF Champions Cup. Con esa caída, las Águilas quedaron fuera nuevamente del torneo continental. Dos semanas después, los comandados por Jardine volverían a enfrentar a los Tuzos, ahora en los Cuartos de Final de Liga MX.

Aunque en ambos juegos empataron a un gol, América avanzó a Semifinales del Clausura 2024 por mejor posición en la tabla; sin embargo, ya acumulaba tres juegos sin ganar. Ya en Semifinales, la Ida ante Chivas igualaron sin goles y en la Vuelta ganaron 1-0, por lo que la mala racha se quedó en cuatro partidos sin triunfo. Aún con esta sequía, las Águilas superaron dos rondas de eliminación con una sola victoria.

América sin victoria en el Clausura 2026 | IMAGO7

Sin embargo, la peor racha se dio en el año más complicado para André Jardine al frente del América. En la primera parte de 2025, los de Coapa acumularon cinco juegos sin victoria entre Liga MX y la CONCACAF Champions Cup. De igual manera, durante este periodo se dieron eliminaciones ‘dolorosas’ para las Águilas.

En esta seguidilla de cinco juegos sin triunfo, América empató dos y perdió tres. El ‘bache’ inició en el duelo de Ida de Semifinales de la CONCACAF Champions Cup ante Cruz Azul, pues el juego terminó 0-0. Posteriormente, perdieron 1-0 ante Pachuca en la Jornada 14 del Clausura 2025.

Unos días después, los dirigidos por Jardine cayeron 2-1 ante Cruz Azul y fueron eliminados en Concachampions. Ese mismo fin de semana también se midieron a La Máquina, pero ahora en Liga, duelo en el que empataron sin goles. El quinto y último juego de este mala racha fue una derrota ante Rayados de Monterrey tras caer por la mínima en la Fecha 16.

Jadine, tricampeón de Liga MX América | IMAGO7

Además de ser su peor racha en cuanto a resultados, también lo fue en el tema de goles, pues no anotó en cuatro de cinco juegos, además de que solo registraron un tanto. Este mal momento finalizó tras golear 5-0 a Mazatlan en la Jornada 17 del Clausura 2025.

Actualmente, América suma tres juegos sin ganar, pues en la Jornada 1 del Clausura 2026 empató sin goles ante Xolos, perdió 0-2 ante Atlético San Luis e igualó 0-0 contra Pachuca.