Cruz Azul sin casa: Todos los estadios dónde ha jugado de local en su historia

El Clausura 2026 significará para Cruz Azul una nueva mudanza, esta vez debido a que no podrá continuar jugando en el Estadio Olímpico Universitario como local, por lo que la directiva ha notificado a las autoridades de la Liga MX que sus partidos en casa se llevarán a cabo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, tal y como sucedió en el duelo ante Pumas en la Fecha 17 del torneo de Apertura 2025.

Esta no será la primera vez que algo así suceda para la afición cementera; sin embargo, sí será la primera vez en mucho tiempo que el estadio en el que jueguen como locales estará fuera de la Ciudad de México.

Cruz Azul jugará en suelo poblano | Imago7

¿Cuáles han sido las 'casas' de La Máquina?

Durante varios años, Cruz Azul tuvo un paso por Hidalgo al jugar como local, fue desde 1964 hasta 1971 que el Estadio 10 de diciembre se volvió el recinto en el que los cementeros recibían a sus rivales en turno.

Posteriormente, desde 1971 hasta 1996, La Máquina tuvo un primer paso por el Estadio Azteca, compartiendo con algunos equipos dentro de los que resaltaba América; sin embargo, después de un tiempo también tuvieron que abandonar el 'Coloso de Santa Úrsula'.

Probablemente la etapa más recordada y querida por parte de los aficionados, o al menos los más jóvenes, fue la primera en el Estadio Ciudad de los Deportes, o en el momento en el que los celestes lo habitaban: Estadio Azul. Desde 1996 hasta 2018, el equipo vivió muchos recuerdos importantes aunque no tan dulces, como la Final del Apertura 2009, la cual perdieron ante Monterrey.

Primera 'casa' cementera | Captura de pantalla

Para la siguiente mitad del 2018 regresaron al Estadio Azteca, en donde permanecieron a lo largo de cinco años, compartiendo una vez más con América, desatando bromas de la afición a las Águilas porque uno de sus máximos rivales "no tenía una casa propia", incluso llamándolos "arrimados". En esta etapa también perdieron una Final, precisamente ante los azulcremas en el Apertura 2018.

Estancias efímeras en los últimos años

Para 2024, se dio uno de los regresos más esperados por la afición cuando regresaron al Estadio Ciudad de los Deportes por un año, en el que llegaron a otra Final, nuevamente ante América, misma que perdieron, dando paso a un bicampeonato que de las Águilas que posteriormente se convirtió en tricampeonato.

La remodelación del Estadio Azteca llevó a América al Estadio Ciudad de los Deportes, algo que hizo que La Máquina buscara de nuevo una nueva 'casa', llevándolos en 2025 al Estadio Olímpico Universitario, compartiendo con Pumas, otro de sus rivales. Estando en este inmueble lograron llevarse la Copa de Campeones de CONCACAF.

El Azul fue campeón en cancha de Pumas | MexSport

Ahora, para el 2026, Cruz Azul vuelve a cambiar de sede, llevando esta vez la mudanza fuera de los límites de la Ciudad de México, pues el Estadio Cuauhtémoc de los Camoteros del Puebla será el lugar en donde se jugarán los partidos como local al menos del Clausura 2026, ya que no se sabe si con el regreso de América al Estadio Azteca, esto lleve de regreso a los cementeros al Ciudad de los Deportes.