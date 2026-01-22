¿Se va de Cruz Azul? Jorge Sánchez tiene oferta de histórico de Europa

El PAOK de Grecia ha puesto la mira en Jorge Sánchez. El conjunto helénico ya envió una oferta formal a Cruz Azul para hacerse de los servicios del carrilero derecho, lo que abre un nuevo frente en el mercado para La Máquina.

Sin embargo, la operación no luce sencilla. En Cruz Azul no cuentan hoy con otro carrilero derecho nominal, una situación que complica cualquier negociación, sobre todo en un mercado donde el balance ha sido más de salidas que de incorporaciones.

La directiva celeste es consciente de que dejar ir a Sánchez implicaría desproteger una zona clave del campo, por lo que no existe prisa por concretar la venta. Además, el defensor es seleccionado nacional, un factor que incrementa su valor y eleva las exigencias del club.

Jorge Sánchez apunta a Grecia | IMAGO7

El interés del PAOK no es menor. En el club griego ya milita Giorgos Giakoumakis, quien ha tenido un buen rendimiento desde su llegada, lo que podría facilitar el convencimiento deportivo hacia Jorge Sánchez.

Aun así, en La Noria el panorama obliga a la cautela. En este mercado, Cruz Azul ha sufrido más bajas que altas, una situación que condiciona cualquier salida adicional.

Hasta el momento, los jugadores que dejaron el club son Ángel Sepúlveda, Ignacio Rivero y Lorenzo Faravelli, mientras que Mateusz Bogusz permanece “en la cuerda” ante la posibilidad de una transferencia. En contraste, la única llegada ha sido la de Agustín Palavecino.

Jorge Sánchez apunta a salir de Cruz Azul | IMAGO7

Con este contexto, Cruz Azul analiza cuidadosamente la propuesta del PAOK. La decisión final dependerá no solo del monto económico, sino de la viabilidad deportiva para cubrir una posición que hoy es clave en el armado del equipo para el torneo en curso.