Monterrey vs Toluca EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 1

Esteban Gutiérrez
10 de Enero de 2026

 

 

La espera ha terminado para la afición regiomontana. Este sábado, el Estadio BBVA abrirá sus puertas para recibir uno de los duelos más atractivos de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX: Monterrey se enfrenta al actual bicampeón, el Toluca

Este encuentro no solo marca el inicio de un nuevo certamen, sino que se presenta como una revancha inmediata de la liguilla pasada, donde ambas escuadras demostraron por qué son dos de las plantillas más imponentes del futbol mexicano.

Bajo la dirección técnica de Domenec Torrent, "La Pandilla" busca sacudirse la espina de la final perdida y demostrar que, a pesar de bajas sensibles como la salida confirmada de Sergio Ramos, siguen siendo el rival a vencer en el norte. 

Por su parte, el Toluca arriba a la Sultana del Norte con la corona de bicampeón y la etiqueta de favorito indiscutible. Los Diablos Rojos han consolidado un proyecto ganador que se reforzó aún más con la llegada de Sebastián Córdova, procedente de Tigres. 

El equipo mexiquense ha mostrado una ofensiva letal, recordando aquel histórico 6-2 que le propinaron a los albiazules en septiembre de 2025, un antecedente que aún pesa en la memoria de la afición.

