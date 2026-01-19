Tragedia afuera del Estadio BBVA: muere joven tras ser acuchillado

Un trabajador de limpieza de 26 años, falleció en una clínica del IMSS tras ser atacado en el estacionamiento del estadio

Rafael Trujillo Alarcón
19 de Enero de 2026

Un trabajador de limpieza de 26 años perdió la vida luego de ser presuntamente acuchillado a las afueras del estacionamiento del Estadio BBVA, casa de los Rayados.

La víctima, identificada como Francisco Linares Chávez, de 26 años, murió en la Clínica 21 del IMSS un día después del incidente. Autoridades ya investigan el caso, pero hasta el momento no hay personas detenidas ni se ha informado sobre los posibles móviles del crimen.

Investigan muerte violenta en instalaciones del estadio BBVA

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga la muerte de Francisco Linares Chávez, un joven de 26 años que fue presuntamente atacado con un arma blanca cerca del área de estacionamiento del Estadio BBVA.

De acuerdo con los reportes preliminares de agentes ministeriales, el incidente se registró el pasado domingo 18 de enero en el acceso 1 del estadio, específicamente en la zona destinada al staff, sobre la avenida Las Torres, casi esquina con avenida Arturo de la Garza, en la colonia La Hacienda.

Linares Chávez, quien trabajaba como empleado de limpieza para una empresa contratada por el club, fue trasladado de urgencia a la Clínica 21 IMSS, donde falleció al día siguiente, el lunes 19 de enero, debido a la gravedad de las heridas.

Aún sin detenidos ni móviles claros

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones continúan con las diligencias correspondientes y el levantamiento de pruebas en el lugar del crimen, mientras familiares de la víctima piden justicia y el esclarecimiento del caso.

Aunque se trató de un evento aparentemente aislado y no vinculado con una jornada futbolística en curso, ha generado preocupación entre empleados, proveedores y asistentes habituales al estadio. Se espera que en las próximas horas o días, la Fiscalía y el club Rayados emitan comunicados oficiales respecto al avance de las investigaciones y posibles medidas de seguridad adicionales en el inmueble.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

