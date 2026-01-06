¡A casa! Erick Gutiérrez muy cerca de regresar a Pachuca

Chivas puso manos a la obra a partir de su eliminación en Cuartos de Final del torneo de Apertura 2025, comenzó a buscar a sus refuerzos, pero también ha buscado sacar de sus filas a los futbolistas con los cuales no cuenta el cuerpo técnico de Gabriel Milito, por supuesto encabezado por él.

Uno de ellos fue Alan Mozo, quien ya fue anunciado como nuevo jugador de los Tuzos del Pachuca después de su salida del Rebaño; ahora será Erick Gutiérrez quien abandone al club, con el mismo destino que el ahora exlateral derecho rojiblanco.

Guti no seguirá con el Rebaño | Imago7

Guti homecoming

Después de la Copa del Mundo de Rusia 2018, Erick Gutiérrez se fue a probar suerte al futbol europeo, llegando al PSV Eindhoven en donde se mantuvo a lo largo de cinco años; sin embargo, fue en 2023 cuando Chivas puso interés en él para traerlo de vuelta a la Liga MX, logrando repatriarlo para un nuevo paso por el balompié azteca.

Es ahora, a principios del 2026 cuando el ciclo como rojiblanco del Guti llegará a su fin, con un destino bastante conocido en el horizonte, pues tal y como se mencionó en Infiltrados de RÉCORD (de lunes a viernes 1 PM), regresará a los Tuzos en una operación que favorezca a ambos clubes, pues los tapatíos quieren deshacerse de un jugador que no van a ocupar en el torneo.

Pachuca tendrá de regreso a uno de sus hijos pródigos | Imago7

Tanto Mozo como ahora próximamente Gutiérrez estarán en Pachuca para el Clausura 2026 en un préstamo proveniente de Chivas; sin embargo, la diferencia radica en que los rojiblancos han absorbido el sueldo de su antiguo lateral derecho, mientras que para Erick sería diferente, pues no están dispuestos a hacer lo mismo; sin embargo, aún faltan detalles por confirmar.

Cerca del cierre del mercado de fichajes

Chivas ya se deshizo de uno de los jugadores con los que Gabriel Milito no contaba para el nuevo torneo: Alan Mozo, ahora faltan algunos detalles para la salida de Erick Gutiérrez y por ende, solamente restaría el caso de Alan Pulido, el cual es aún más complicado, pues él no se quiere ir del Rebaño Sagrado debido a una buena calidad de vida y un buen salario.

Guti en el Estadio Akron | Imago7

En cuanto a Pachuca, no ha sido un mercado de fichajes tan agitado, ya que solamente han recibido el regreso del 'Rey' Salomón Rondón, quien terminó su préstamo con el Real Oviedo en un gris paso por Europa.

Fuera de ello, los Tuzos no tienen ningún fichaje posible en el horizonte, por lo que a la afición solamente le queda esperar que el cuerpo técnico, encabezado por Esteban Solari, quien comenzará por primera vez un torneo con los hidalguenses, quiera hacerse de algún jugador más, pues solamente se han hecho del regreso del venezolano y de la renovación de Alexei Domínguez.