Efraín Juárez feliz por victoria sobre Tigres en El Volcán: "Contento por mis muchachos"

El entrenador de Pumas desconocía que el Club Universidad tenía 12 años sin ganar en El Volcán

Efraín Juárez, DT de Pumas | MEXSPORT
RICARDO OLIVARES
15 de Enero de 2026

Pumas logró romper una sequía de 12 años sin ganar en el “Volcán” y el estratega Efraín Juárez, reconoció el gran trabajo de su plantel al conseguir la victoria ante Tigres.

Pumas vence a Tigres en el Volcán | IMAGO7
Muy feliz por el grupo, por el equipo. Un partido sufrido contra el último finalista, un equipo muy bien dirigido, un equipo con una calidad impresionante que teníamos enfrente, jugadores de mucha calidad. Realmente estoy muy, muy feliz, pero por el grupo, por mis muchachos, porque en todo momento se fajaron los pantalones, sufrimos, porque sabíamos que venías a sufrir a un estadio complicado con un buen grupo.”

Juárez mencionó que no conocía la racha negativa que atravesaba Pumas en el “Uni”, por lo que le dio un toque especial a la victoria.

Pumas rompió racha de 12 años | IMAGO7
“No tenía ese dato, hace doce años, es un muy buen dato. No, sabemos la importancia de este estadio, la calidad que tienen estos equipos. Sabíamos que iba a ser complicado, esa es la realidad. Me parece que el planteamiento fue muy claro, lo trabajamos ayer. Hicimos un par de modificaciones tácticas que sabíamos que nos iba a ayudar para esas circunstancias, y que sabíamos que a la contra podíamos ser peligrosos".

Además, el técnico de Pumas habló sobre la situación de Robert Morales.

“No, lo de Robert, venía de mucho tiempo que no jugaba más de, o iniciaba en un partido, y obviamente llegó prácticamente la semana pasada, entonces, ahí tiene que seguir adaptándose en el tema físico.”

Efraín Juárez, DT de Pumas | IMAGO7
