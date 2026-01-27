¿Hubo mano dura? Antonio Sancho revela que pidió precaución a Efraín Juárez por su explosividad

Antonio Sancho habló sobre la nueva encomienda que ha hecho en su llegada a los Pumas y una de ellas ha sido hablar con Efraín Juárez sobre la intensidad con la que vive los juegos, situación que provocó diversas críticas en el anterior torneo para el DT.

Asimismo resaltó que es una situación que no le asusta debido a que ha tenido experiencia con otros estrategas similares: “No me asusta, porque también me han preguntado eso y pues he tenido técnicos como Miguel Herrera, Tuca he tenido de todo tipo”, mencionó en entrevista con FOX Sports.

Efraín Juárez l IMAGO7

¿La explosividad es una preocupación?

Pese a que ha tenido a entrenadores con explosividad aseguró que ha pedido tener precaución a su entrenador: ““De lo que se habló con Efra es que esa explosividad no nos afecte o que no se transmita con el equipo, porque sí creo que el torneo pasado hubo muchas expulsiones”.

“Básicamente él está consciente, la verdad es que lo he visto bien, ya van tres fechas y creo que a él lo he visto bien tanto en la banca como en sus declaraciones”, destacó tras estos primeros partidos del Clausura 2026.

Aunado a ello el directivo de los universitarios que van por buen camino con respecto a la disciplina: “En cuestión de disciplina del equipo, bueno, pues creo que las amarillas han sido acciones de juego, pero no ha habido por reclamos (...) En ese sentido, pues creo que estamos bien, ahí vamos y esperamos seguir así, mejorando”.

Pumas l IMAGO7

Busca llevar a jugadores al Tri

Antonio Sancho también resaltó que quiere volver a los primeros planos para llevar a futbolistas de Pumas a la Selección Mexicana: ““Todo se basa en los resultados. Seguramente, si estuviéramos de líderes, llamas más la atención. Tú ves a Chivas, han tenido un buen proceso en el último año o en el último torneo y en este inicio de torneo, pues han estado destacando con victorias, ahora les convocan a muchos jugadores”.

Efraín Juárez llegando al Volcán l IMAGO7

Asimismo catapultó que basta alcanzar el buen momento para volver al foco: Yo creo que tiene que ver eso, porque si tú ves el antecedente de Chivas, creo que tampoco era para tener ocho. Va un poco del momento, así es el futbol, el futbol es de momentos”.

“Si ahorita destacamos, ganamos mucho y alguien (de Pumas) está destacando, seguramente lo van a convocar para el Mundial, porque lo que necesitas es a los mejores jugadores en el mejor momento”, mencionó el flamante refuerzo para la directiva.