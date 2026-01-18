Pumas vs León EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 3

El Estadio Olímpico Universitario se viste de gala este domingo para el choque entre Pumas y León. El encuentro llega en un momento inmejorable para el conjunto local, que ha sorprendido a propios y extraños con un arranque de torneo sólido, posicionándose en la parte alta de la tabla general con 4 unidades.

El equipo dirigido por Efraín Juárez llega con el ánimo a tope tras conseguir una victoria histórica a mitad de semana. Pumas venció 1-0 a Tigres en el "Volcán", gracias a un solitario gol de Robert Morales. Con un empate en la primera fecha y el triunfo en la segunda, los auriazules están a solo dos puntos del líder, Toluca.

Por su parte, León arriba a la capital mexicana con la urgencia de recuperar el terreno perdido. "La Fiera" ocupa actualmente la octava posición con 3 puntos.

Tras un debut victorioso, el equipo esmeralda sufrió un revés en la Jornada 2 al caer 2-1 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo. A pesar del gol de Rogelio Funes Mori que acortó distancias, el funcionamiento colectivo dejó dudas que el técnico espera solventar en la altura de la CDMX.

El historial reciente en Ciudad Universitaria favorece ligeramente a los locales, quienes suelen aprovechar las condiciones climáticas del mediodía. Sin embargo, León ha demostrado en torneos anteriores ser un visitante incómodo que sabe manejar la posesión del balón.