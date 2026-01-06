Gobierno de Nuevo León permite avanzar en el proyecto del nuevo estadio de los Tigres

Tendrán un nuevo estadio. Tras pasar los últimos 59 años en el Estadio Universitario, Tigres finalmente tendría un nuevo inmueble. El Gobierno de Nuevo León publicó este lunes un decreto mediante el cual se modifican los límites territoriales entre los municipios de San Nicolás de los Garza y Monterrey, una medida que permitirá dar continuidad al proyecto del nuevo estadio de los Felinos.

La modificación corresponde a una reforma al artículo 9 de la Ley de Gobierno Municipal, relacionada con un polígono localizado en la intersección del municipio de San Nicolás, la Avenida Estadio y el límite de propiedad de la Cuarta Región Militar, ubicada en Monterrey. Este cambio territorial busca definir con precisión la jurisdicción administrativa del área donde se contempla el desarrollo del nuevo inmueble deportivo.

Dejarían atrás su estadio | IMAGO7

La historia del Volcán

Con este nuevo decreto, Tigres apunta a dejar lo que ha sido su casa durante las últimas seis décadas. El inmueble fue inaugurado el 30 de mayo de 1967 por el Gobernador del Estado, sin embargo, el primer equipo en jugar en este estadio fue Monterrey.

Aun así, el Volcán ha sido parte de la historia del equipo felino. A lo largo de los últimos 59 años, Tigres ha conseguido un ascenso a Primera División, su primer campeonato de Copa México, su campeonato del Apertura 2011 que rompió con una larga sequía sin títulos, y otros títulos tanto del equipo varonil como del femenil.

Cabe destacar que, a principios de 2016 Tigres presentó una propuesta de construir un estadio sobre el Río Santa Catarina y aunque el Gobierno la aprobó la Conagua rechazó el proyecto y se tuvo que contemplar la construcción de otro inmueble. Hoy parece que ese nuevo estadio con capacidad para 80 mil personas está más cerca.

Ha sido su casa por 60 años | IMAGO7

La solicitud de modificación de límites territoriales se originó tras una serie de pláticas sostenidas con directivos de Cementos Mexicanos (CEMEX), empresa vinculada al proyecto del nuevo estadio. Ahora de acuerdo con el decreto estatal, el terreno que deja de pertenecer a Monterrey comprende 33 mil metros cuadrados, equivalentes a 3.3 hectáreas, una superficie suficiente para albergar infraestructura complementaria indispensable para un estadio de nueva generación.

Este ajuste territorial forma parte de los procedimientos legales y administrativos necesarios para avanzar en el desarrollo del nuevo estadio de los Tigres, un proyecto que requiere certeza jurídica en cuanto a la ubicación y jurisdicción del predio donde se planea su construcción. Con la publicación del decreto, el Gobierno estatal formaliza un paso clave dentro del proceso institucional que permitirá continuar con las siguientes etapas conforme a la normativa vigente.

Tendrían 3 hectáreas para construir | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.