Adiós, Fidalgo: Afición de América despide al Maguito entre lagrimas y ovaciones

La afición americanista despidió a Fidalgo con ovaciones y le pidió que no se fuera del América después del encuentro ante Necaxa.

Álvaro Fidalgo con América | MEXSPORT

Momentos después de que finalizara el América vs Rayos, Álvaro Fidalgo atendió a la afición americanista que lo esperaba a las afueras del Estadio Ciudad de los Deportes. El mediocampista se acercó a las decenas de americanistas que coreaban su nombre y que le gritaban que no se fuera de las Águilas.

Álvaro Fidalgo saluda a los aficionados americanistas mientras luce notablemente emocionado.



Su adiós está cerca...



📹 @Sebas_10101 / @DanielEstradaN pic.twitter.com/YSSXgyOkjN — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 31, 2026

Fidalgo firmó algunas playeras y banderas a los aficionados azulcremas que esperaron a que saliera alrededor de una hora. Algunos le gritaron para que hablara con ellos, pero el Maguito se limitó a levantarles la mano en señal de agradecimiento.

Fidalgo se despide de la afición de América | IMAGO7

Instantes después de que Fidalgo se fuera del estadio más integrantes del América fueron saliendo del inmueble para abordar las camionetas que los sacarían del Ciudad de los Deportes. Brian Rodríguez y Henry Martín fueron otros jugadores que se llevaron varias ovaciones y gritos de aprobación de parte de los fans cremas.

De esta manera, Álvaro Fidalgo salió por última vez del estadio azulcrema antes de emprender un nuevo reto en su carrera en España.

FIDALGO EN LAGRIMAS

El mediocampista azulcrema no pudo ocultar la emoción y con los ojos llorosos y la voz quebrada agradeció el apoyo, para al final levantar la mano y dar el último adiós a la afición azulcrema.

Segundos después, el ‘Maguito’ no pudo contener la emoción y optó por retirarse del palco. Algunos aficionados le pidieron autógrafos y fotos, pero prefirió irse en ese momento.