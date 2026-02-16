Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Aficionado brasileño del Brusque se burla de la tragedia del Chapecoense

17:56 - 16 febrero 2026
Durante la Semifinal del Campeonato de Santa Catarina 2026 entre Brusque y el "Chape" un aficionado se burló del rival con un gesto que recordó al avionazo del conjunto verde

En pleno día del amor y la amistad se disputó la Semifinal del Campeonato de Santa Catarina 2026 entre Brusque y Chapecoense. El partido y el resultado pasaron a segundo término después de que una cámara captó a un aficionado del equipo Brusque haciendo señas a los aficionados rivales.

Chapecoense celebra una anotación durante un partido | AP

El gesto fue catalogado como ofensivo debido a que simula un avión estrellándose, hecho que recuerda la tragedia del avionazo de Chapecoense en el año 2016 donde murieron 71 personas entre jugadores y miembros del cuerpo técnico del conjunto verde que en ese momento se dirigía a disputarse la Final de la Copa Sudamericana.

El ademán cometido por el aficionado provocó revuelo en las redes sociales, el escándalo escaló tanto que el mismo Brusque Futebol Clube SAF tuvo que redactar y publicar un comunicado explicando la situación. El conjunto Brusque dejó en claro que están en contra de ese tipo de actos resaltando que su fanaticada siempre verá por lo deportivo.

Las acciones aisladas no reflejan el verdadero espíritu del hincha brusco, que siempre ha demostrado pasión, apoyo y respeto.

Por el momento, las autoridades no han identificado al responsable de dichas acciones, se pretende que los responsable de seguridad saquen a la luz un comunicado de protocolos de cara lo que será el partido de vuelta entre ambas escuadras.

El Brusque por el momento no ha recibido sanciones por el accionar de su aficionado, aún así, se espera una multa económica en los próximos días para el club brasileño quien por el momento lleva la ventaja en el marcador global. La sanción podría significar un castigo en la cancha después del lamentable acto.

¿Cuál fue el accidente de Chapecoense?
Así quedó la aeronave tras el accidente del Chapecoense | AP

En el año de 2016, después de que Chapecoense había logrado su clasificación a la Final de la Copa Sudamericana abordaron el vuelo 2933 de LaMia RJ85 con 77 pasajeros a bordo, en su mayoría jugadores y cuerpo técnico del conjunto verde, de igual manera, algunos periodistas deportivos iban en la aeronave. El avión nunca llegó a su destino y terminó por estrellarse en el cerro El Gordo, el accidente costó la vida de 71 personas.

