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Alexa Grasso confiesa que ya habló con Maycee Barber tras noquearla; ¿qué le dijo?

Axel Fernández
Axel Fernández 17:27 - 09 abril 2026
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La peleadora mexicana ya se apuntó el mejor KO del año y quiere más victorias en UFC

Trabajo es trabajo y una victoria en UFC puede ser despiadada. La mexicana Alexa Grasso lo sabe y a menos de dos semanas de su más reciente victoria en el octágono reveló detalles de el mejor nocaut dado en este 2026.

¿Qué hizo Alexa Grasso?

El pasado sábado 28 de marzo, la peleadora tapatía regreso a la senda del triunfo en el octágono tras vencer por la vía del cloroformo a Maycee Barber, en una escena que le dio la vuelta al mundo.

Alexa Grasso ante Maycee Barber en la UFC | GROSBY GROUP
Alexa Grasso ante Maycee Barber en la UFC | GROSBY GROUP

En cuanto la estadounidense abrió su guardia, Alexa la conectó de forma brutal, mandándola a la nota. De inmediato, Grasso se lanzó en contra de Maycee y le aplicó un mataleón, sin saber que ya estaba noqueada.

¿Qué dijo Alexa Grasso?

Durante la gira de UFC 327, de este sábado en Miami y que se verá en México a través de Paramount Plus, Alexa conversó con RÉCORD y aseguró que hizo lo necesario para ganar y sumar puntos en su camino al título Mosca de la empresa.

"Ya descansé y ya volví al trabajo tras la pelea. Venía de dos derrotas y necesitaba una victoria y una victoria buena. Maycee es dura, es un reto enorme, me enfoqué en entrenar súper fuerte y esa era la idea, finalizar así pelea", comentó Grasso.

"Son cosas normales que pasan"

Ante la mirada perdida de Barber al ser noqueada, Alexa interrumpió su festejo en el octágono y se hincó solidariamente con su colega, a quien ya le habló tras vencerla.

Heather Clark y Alexa Grasso, durante la UFC Fight Night, celebrado en la Arena Ciudad de México | IMAGO 7
Heather Clark y Alexa Grasso, durante la UFC Fight Night, celebrado en la Arena Ciudad de México | IMAGO 7

"Son cosas normales que pasan, ya estaba del otro lado de la jaula y sé que eso pasa. Solamente esperé que ella recuperara la conciencia. Es parte del deporte. Hablamos después todo bien, es parte de esto y me dijo que todo estaba bien", añadió la jalisciense.

¿Qué viene para Alexa Grasso?

La mexicana, quien es tercera en el ranking de peso Mosca de UFC, no ganaba desde el 4 de mazo de 2023. Sin embargo, con la victoria, el camino a un cinturón que fue suyo reinicia, por lo que buscará continuar con el buen paso en este mismo año.

Randa Markos y Alexa Grasso, durante la UFC Fight Night, celebrado en la Arena Ciudad de México | IMAGO 7
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