Formula1

Checo Pérez tras las primeras pruebas de Cadillac en España: "Disfruto el desafío"

Checo habló tras su regreso a la F1 con Cadillac | @SChecoPerez
Marcos Olvera García 18:36 - 26 enero 2026
El piloto mexicano vuelve a la Fórmula 1 después de un año de estar alejado tras su salida de Red Bull tras la temporada 2024

La Fórmula 1 comenzó oficialmente su etapa de pruebas rumbo a la temporada 2026 en el Circuito de Barcelona-Catalunya, en un contexto marcado por el profundo cambio reglamentario que introduce nuevos chasis y unidades de potencia. Sin embargo, el desafío más complejo recae sobre Cadillac, que se incorpora como escudería completamente nueva tras iniciar su proyecto desde cero.

En ese escenario, no sorprendió que el equipo estadounidense enfrentara dificultades en la primera jornada colectiva, una situación que fue vista con optimismo por Sergio “Checo” Pérez, quien regresó al paddock como piloto titular tras un año de ausencia luego de su salida de Red Bull a finales de 2024.

“Siempre es un desafío cuando hay un cambio reglamentario tan grande. Dar vueltas es el principal objetivo. Simplemente, estamos sumando kilómetros, lo cual es alentador”, declaró el mexicano en sus primeras impresiones, en una jornada que coincidió con su cumpleaños.

Checo reconoció que los inconvenientes mecánicos fueron numerosos, pero los consideró parte del proceso natural de un proyecto en construcción. “Hoy tuvimos muchos problemas, lo cual es bueno. Uno quiere que todo aparezca ahora para que los próximos días sean mucho más fluidos”, explicó.

Durante la sesión matinal, Valtteri Bottas completó 33 vueltas, mientras que Pérez tomó el relevo por la tarde y apenas pudo dar 11 giros, sin registrar tiempos competitivos, lo que reflejó el enfoque del equipo en la fiabilidad más que en el rendimiento inmediato.

“Por ahora todo ha ido un poco demasiado suave. Lo principal es sumar vueltas y maximizar cada salida a pista. Esa va a ser la prioridad en los próximos días”, añadió el tapatío, consciente de que la evolución del monoplaza será progresiva.

En lo personal, el test marcó el regreso oficial de Pérez a la Fórmula 1 como piloto activo, ahora liderando un proyecto completamente nuevo. “Es realmente muy bonito estar de vuelta. Empezar una temporada con un equipo nuevo es un desafío enorme”, señaló.

Finalmente, el mexicano destacó las diferencias técnicas de los autos de nueva generación. “Estos coches son radicalmente distintos a lo que estábamos acostumbrados y todavía es muy temprano para sacar conclusiones”, concluyó, con la mira puesta en el desarrollo a largo plazo de Cadillac dentro del Gran Circo.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

