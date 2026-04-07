Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Christian Lara, exjugador de Dorados de Sinaloa, fue detenido por intento de robo

Christian Lara en Ecuador l AFP
Associated Press (AP) 15:46 - 07 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El excapitán de la selección ecuatoriana en el 2006, es acusado por presunto atraco a una tienda de tecnología

El retirado centrocampista Christian Lara, quien integró la selección de Ecuador en el Mundial de Alemania 2006 y que militó en el futbol mexicano con Dorados de Sinaloa en 2017, fue detenido el martes por agentes policiales cuando junto a otras personas presuntamente atracaban un local de tecnología del sur de la capital.

Lara, de 45 años y conocido en el mundo del futbol con el apodo de 'El Diablito', también fue acusado por las autoridades de pertenecer de una banda delincuencial, con la cual planificaron el robo, frustrado por los uniformados cuando el grupo trataba de huir.

El coronel de policía Pablo Lastra detalló que “aproximadamente seis individuos portando armas de fuego ingresaron a este establecimiento con la presunta finalidad de cometer el delito de robo”. Añadió que cuatro de ellos fueron neutralizados por un equipo de policías en moto.

Christian Lara con un compañero l INSTA: @chrsitianlara10

Lara es recordado por la afición porque marcó uno de los dos tantos con los que Ecuador venció a Argentina en las eliminatorias mundialistas de Sudamérica en 2005. También fue parte de la plantilla que Ecuador llevó al Mundial de Alemania 2006.

Militó en algunos de los más grandes equipos de Ecuador como El Nacional y Liga de Quito, con los que fue campeón de liga en 2007 y 2010, respectivamente, además de Barcelona de Guayaquil.

Lara y su paso por México

El exjugador ecuatoriano tuvo un paso en México militando en Dorados de Sinaloa en el año 2017. Marcó 10 goles en 40 partidos, en ese entonces contaba con 36 años de edad. Llegó al club sinaloense tras cerrar una gran campaña en la liga de Ecuador.

Últimos videos
Lo Último
17:51 ¿Cuándo es el próximo puente según la SEP 2026? Esto dice el calendario escolar
17:51 ¡Adiós Mundial! Estados Unidos pierde a delantero por grave lesión
17:48 AIFA cumple 4 años con ganancias millonarias y más de 18 millones de pasajeros
17:21 ¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero, la mujer que denunció a Alberto Ríos?
17:20 Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026
17:19 Transportistas suspenden paro nacional: ANTAC denuncia agresiones y falta de seguridad en carreteras
17:17 ¿Tu auto está en la lista? Los vehículos más robados en México en 2026
17:13 ¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica? Guía clave para protegerte y salvar tu vida
17:12 ¡ÚLTIMA HORA! Trump suspende bombardeos a Irán
17:08 "Nunca es tarde": Canelo Álvarez presume su ingreso a la Universidad de San Diego
Tendencia
1
Futbol ¡A romper el cochinito! América confirma precios para su regreso al Estadio Banorte contra Cruz Azul
2
Empelotados Richard Ledezma se encara con camarógrafo tras ‘roce’ en el Chivas vs Pumas
3
Futbol ¿Iván Alonso viajó con Cruz Azul para el partido de la Copa de Campeones Concacaf?
4
Lucha Liv Morgan muestra secuelas tras ataque de la chilena Stephanie Vaquer
5
Fórmula 1 ¿Mejoras en Cadillac? Checo Pérez apunta al GP de Miami
6
Futbol Vinicius defiende a Mbappé y afirma tener una "conexión increíble" con él dentro y fuera de la cancha
Te recomendamos
¿Cuándo es el próximo puente según la SEP 2026? Esto dice el calendario escolar
Contra
07/04/2026
¿Cuándo es el próximo puente según la SEP 2026? Esto dice el calendario escolar
¡Adiós Mundial! Estados Unidos pierde a delantero por grave lesión
Futbol Internacional
07/04/2026
¡Adiós Mundial! Estados Unidos pierde a delantero por grave lesión
AIFA cumple 4 años con ganancias millonarias y más de 18 millones de pasajeros
Contra
07/04/2026
AIFA cumple 4 años con ganancias millonarias y más de 18 millones de pasajeros
Mary Carmen Rodríguez Lucero, ciclista mexicana | INSTAGRAM @carmenrl5
Lucha
07/04/2026
¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero, la mujer que denunció a Alberto Ríos?
Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026
NFL
07/04/2026
Fernando Mendoza rechaza invitación de la NFL para el Draft 2026
Transportistas suspenden paro nacional: ANTAC denuncia agresiones y falta de seguridad en carreteras
Contra
07/04/2026
Transportistas suspenden paro nacional: ANTAC denuncia agresiones y falta de seguridad en carreteras