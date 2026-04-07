Christian Lara, exjugador de Dorados de Sinaloa, fue detenido por intento de robo

El retirado centrocampista Christian Lara, quien integró la selección de Ecuador en el Mundial de Alemania 2006 y que militó en el futbol mexicano con Dorados de Sinaloa en 2017, fue detenido el martes por agentes policiales cuando junto a otras personas presuntamente atracaban un local de tecnología del sur de la capital.

Lara, de 45 años y conocido en el mundo del futbol con el apodo de 'El Diablito', también fue acusado por las autoridades de pertenecer de una banda delincuencial, con la cual planificaron el robo, frustrado por los uniformados cuando el grupo trataba de huir.

El coronel de policía Pablo Lastra detalló que “aproximadamente seis individuos portando armas de fuego ingresaron a este establecimiento con la presunta finalidad de cometer el delito de robo”. Añadió que cuatro de ellos fueron neutralizados por un equipo de policías en moto.

Christian Lara con un compañero l INSTA: @chrsitianlara10

Lara es recordado por la afición porque marcó uno de los dos tantos con los que Ecuador venció a Argentina en las eliminatorias mundialistas de Sudamérica en 2005. También fue parte de la plantilla que Ecuador llevó al Mundial de Alemania 2006.

Militó en algunos de los más grandes equipos de Ecuador como El Nacional y Liga de Quito, con los que fue campeón de liga en 2007 y 2010, respectivamente, además de Barcelona de Guayaquil.

Lara y su paso por México