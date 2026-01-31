Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Efecto Almada: Real Oviedo consigue su primera victoria después de 15 partidos

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo | AP
Aldo Martínez 12:43 - 31 enero 2026
El estratega uruguayo volvió a sumar de tres puntos en un cerrado duelo ante Girona

Habrá noche larga en Asturias. Real Oviedo derrotó por la mínima al Girona y así lograron sumar de tres después de 15 jornadas, además de conseguir apenas su tercera victoria en LaLiga y que llega como oxígeno puro para los pupilos de Guillermo Almada, un viejo conocido de la Liga MX

Equipo de Real Oviedo I @RealOviedo

¿Cómo fue la victoria de Real Oviedo?

El conjunto recién ascendido a LaLiga, vivió una de sus tardes más claras después de meses grises dentro del rectángulo de juego, teniendo como víctima al Girona, club que no pudo romper el tercero los 90 minutos.

En un duelo apretado lleno de muchas imprecisiones de medio campo para delante, ambos conjuntos la parte baja de la tabla no lograron despegar su mejor futbol, afortunadamente para los asistentes del Estadio Carlos Tartiere, IIyas Chayra rompió el cero.

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo | X: @RealOviedo

A los 74 minutos una jugada a profundidad terminó en Thiago Fernández, quién con su calidad individual logró desprenderse de su marca y así servir para el español. Chayra con tranquilidad remató al palo más lejano de Ter Stegen para así lograr el triunfo.

Los dirigidos por Guillemo Almada lograron sacar adelante los últimos quince minutos más  tres del agregado. Finalmente el colegiado marcó el final del partido y de este modo el Real Oviedo cerró su segundo triunfo en casa.

A remar contra corriente

Pese a que consiguieron el triunfo, los azules de Asturias continúan con el último lugar de la Tabla General de LaLiga, teniendo los fantasmas del descenso respirandoles en la nuca y su salvavidas más cercano está a seis puntos. 

La tarea de Almada en España por el momento no será conseguir levantar un título, sino matar o morir en el camino por no regresar a  la segunda categoría, pues con 16 jornadas por delante, cada punto será vital.

El siguiente reto del Oviedo del profe Guillermo Almada será el correspondiente a la Jornada 23 de la máxima competencia del futbol español, cuando visiten a otro equipo que ‘coquetea’ con la zona roja de la tabla, el Rayo Vallecano, desde el Estadio de Vallecas en Madrid.

Afición del Real Oviedo | X: @RealOviedo
