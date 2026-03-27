Fallece Axel Solís, reconocido periodista deportivo con importante paso en Televisa

El periodismo deportivo en Nuevo León se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Axel Solís, reconocido comunicador que falleció a los 56 años de edad durante la madrugada del 27 de marzo. Su partida ha generado una profunda conmoción dentro del gremio y entre la afición que siguió de cerca su trayectoria.

RÉCORD pudo confirmar que el periodista perdió la vida la madrugada de este viernes a causa de un paro cardíaco, dejando un vacío importante en los medios de comunicación de Monterrey, ciudad donde construyó gran parte de su carrera profesional.

Axel Solís en Rusia 2018 | x:@axelsolisrmz

Una voz que marcó al periodismo deportivo regiomontano

Durante más de 29 años de trayectoria, Axel Solís se consolidó como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en la región. Su estilo directo, analítico y cercano con la audiencia lo convirtió en un referente para quienes seguían el fútbol y diversas disciplinas deportivas.

A lo largo de su carrera, participó en múltiples plataformas, donde destacó por su profesionalismo y compromiso con la información. Su capacidad para narrar y analizar los acontecimientos deportivos le permitió conectar con distintas generaciones de aficionados, quienes hoy lamentan su fallecimiento.

En TUDN lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro amigo y colega, Axel Solís. Pronta resignación a sus familiares y amigos.



Descanse en paz. 🕊️ pic.twitter.com/fEP9HaDHrz — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 27, 2026

¿Quién fue Axel Solís y cuál fue su trayectoria?

Con cerca de tres décadas dentro de los medios, Axel Solís construyó una carrera sólida como reportero, cronista y analista. Fue el encargado de cubrir a los equipos regios en Televisa, además de desempeñarse como corresponsal del diario RÉCORD en Monterrey.

Su experiencia lo llevó a cubrir cinco Copas del Mundo, incluyendo Copa Mundial de Estados Unidos 1994, Copa Mundial Francia 1998, el Copa Mundial Sub-17 México 2011 y Copa Mundial Rusia 2018, consolidando así su presencia en los escenarios más importantes del balompié internacional.

Axel Solís en las oficina del Heraldo de México | x:@axelsolisrmz

En televisión, destacó por su participación en programas enfocados en la actualidad de Tigres, el entorno del futbol en Monterrey, así como en espacios de debate y análisis, donde aportó su visión crítica y conocimiento del deporte.

La noticia de su muerte provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde colegas, periodistas y seguidores expresaron su pesar. Muchos coincidieron en resaltar no solo su talento frente al micrófono, sino también su calidad humana y compañerismo dentro del medio.

Axel Solís con Humberto Suazo | x:@axelsolisrmz

Legado y reconocimiento dentro del gremio

El legado de Axel Solís permanecerá en la memoria del periodismo deportivo de Nuevo León, donde su trabajo dejó una huella imborrable. Su enfoque claro y su pasión por el deporte lo posicionaron como una figura respetada y admirada por colegas y audiencia.

Más allá de sus logros profesionales, quienes lo conocieron destacan su cercanía, ética y entrega en cada cobertura. Su forma de comunicar ayudó a fortalecer el vínculo entre el deporte y la afición regiomontana.

Axel Solís con el Ingeniero, Alejandro Rodríguez | x:@axelsolisrmz

La partida de Axel Solís representa una pérdida significativa para el entorno mediático local, que hoy despide a uno de sus exponentes más destacados. Su ausencia se sentirá en cada transmisión, análisis y cobertura deportiva en la región.

Hoy, el periodismo deportivo despide a una voz emblemática, pero su legado seguirá vigente en la historia de los medios en Monterrey, donde su pasión y compromiso continuarán siendo ejemplo para futuras generaciones.