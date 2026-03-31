Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Julio Preciad fue hospitalizado de emergencia en Mazatlán
El cantante Julio Preciado, reconocido exvocalista de Banda El Recodo, fue hospitalizado de emergencia durante el fin de semana en Mazatlán, Sinaloa, tras presentar complicaciones de salud que encendieron las alertas entre sus seguidores.
De acuerdo con información difundida en el programa Ventaneando, el artista de 59 años permanece bajo atención médica debido a un problema pulmonar. Aunque su evolución ha sido favorable en las últimas horas, su estado continúa siendo vigilado de cerca.
La situación ha generado preocupación debido a los antecedentes médicos del intérprete, especialmente por su condición de paciente trasplantado de riñón.
¿Cuál es el estado de salud de Julio Preciado?
Según lo reportado, el cantante fue atendido de emergencia tras presentar complicaciones respiratorias, aunque no se han dado a conocer detalles específicos sobre su diagnóstico.
Durante la emisión del programa, la periodista Rosario Murrieta explicó que el equipo médico se mantiene atento a su evolución y destacó la intervención del doctor Julio Ramos, quien viajó desde Guadalajara para supervisar su atención.
“Está mejor, pero por su asunto del trasplante de riñón, preocupa (…) El doctor Julio Ramos está muy al pendiente de que los doctores lo atiendan. Está hospitalizado en Mazatlán, pero según me comentó en la mañana ya está mucho mejor. El médico viajó de Guadalajara a Mazatlán para verlo y estar al pendiente”, señaló.
A pesar de la mejoría, el cantante continúa internado, ya que su condición requiere monitoreo constante.
#LoVisteEnVentaneando: Julio Preciado fue hospitalizado en Mazatlán. 😱 🏥 🚨#Ventaneando por #AztecaUNO 📺 pic.twitter.com/NNec4KLIRT— Ventaneando (@VentaneandoUno) March 30, 2026
Un historial médico que aumenta el riesgo
La salud de Julio Preciado ha sido motivo de atención en los últimos años. En 2020, el artista fue sometido a un trasplante de riñón, procedimiento que marcó un punto importante en su vida.
Sin embargo, al tratarse de un paciente trasplantado, su sistema inmunológico se encuentra debilitado, lo que lo hace más vulnerable a infecciones y complicaciones, particularmente de tipo respiratorio.
Además, ha enfrentado otros problemas de salud, como una neuropatía cardíaca diagnosticada durante la pandemia de COVID-19, así como un episodio de neumonía leve en 2025 y antecedentes de trombosis.
En esta ocasión, se informó que el problema de salud habría comenzado con dolores intensos en la espalda que derivaron en una parálisis facial momentánea, lo que finalmente llevó a su hospitalización.