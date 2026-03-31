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Futbol

Justicia argentina acusa formalmente a Claudio Tapia por irregularidades en la AFA

Claudio Tapia en la salida de un tribunal en Argentina | AP
Claudio Tapia en la salida de un tribunal en Argentina | AP
Associated Press (AP) 10:44 - 31 marzo 2026
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La medida fue dispuesta por el juez federal en lo penal económico, quien resolvió que directivo continúe en libertad el resto del proceso

La justicia argentina acusó el lunes formalmente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, por el delito de apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social. También mantuvo contra el dirigente la restricción de salida del país a poco más de dos meses del inicio de la Copa del Mundo.

La medida fue dispuesta por el juez federal en lo penal económico, Diego Amarante, quien además resolvió que el máximo directivo del fútbol campeón del mundo continúe en libertad el resto del proceso y le dictó un embargo sobre sus bienes equivalente a 246 mil dólares.

La causa judicial se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra AFA por inconsistencias en las declaraciones juradas y retención indebida de aportes sociales de los clubes por la suma de 19.000 millones de pesos (13 millones de dólares) en 2024 y 2025.

Claudio Tapia durante una llamada telefónica | ESPECIAL

“En el caso bajo estudio, lejos de configurarse una situación de falta manifiesta de conducta punible, los elementos reunidos permiten sostener —con el grado de probabilidad propio de esta etapa— la existencia de una omisión en el ingreso en término de sumas retenidas y/o percibidas”, sostuvo el juez Amarante en su resolución.

Además de Tapia, también fueron procesados el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y otros tres directivos del organismo. Esta es la primera acusación formal contra Tapia en las múltiples causas judiciales abiertas sobre su patrimonio y el manejo financiero de la AFA y que ponen bajo signo de interrogación el futuro de la cúpula de la entidad a poco más de dos meses del inicio de Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, durante la presentación de la Virtual Liga | TWITTER @afa

En tanto que el juez Amarante resolvió mantener la prohibición de salida del país que le había impuesto a Tapia en febrero, por lo cual deberá solicitar permiso para viajar al campeonato mundial que arrancará el 11 de junio. En ese sentido, la justicia le advirtió al presidente de la AFA que no podrá ausentarse de sus domicilios por un plazo mayor a las 72 horas sin aviso previo y que deberá comparecer ante el juzgado cada vez que se le requiera.

La AFA no se pronunció sobre la acusación formal contra Tapia. En su comparecencia ante el juez Amarante el 12 de marzo, el dirigente se negó a responder preguntas y presentó un escrito a través del cual negó haber “decidido, ordenado, ejecutado o consentido deliberadamente la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la Asociación del Fútbol Argentino”.

Claudio Tapia en la salida de un tribunal en Argentina tras declarar en su juicio de evasión fiscal | AP
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