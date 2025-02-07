Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¡Oficial! Pittsburgh Steelers jugarán en Irlanda en el 2025

Jugarán en Dublín | X @NFL
Rafael Trujillo 11:33 - 07 febrero 2025
Los Acereros se unen a la lista de equipos que jugarán en el extranjero la próxima temporada

Confirmados todos los equipos que albergaran un partido de NFL en Europa la próxima temporada. Este viernes, la liga anunció en redes sociales que, los Pittsburgh Steelers serán ‘locales’ en Irlanda este 2025.

El juego en Dublín forma parte de la Serie Internacional de la NFL, es decir, los juegos de temporada regular que se disputan fuera de Estados Unidos. Este tipo de partidos empezaron a disputarse a partir de la temporada 2007 exclusivamente en Londres y a partir de 2016 se empezaron a agregar más ciudades como Ciudad de México, Berlín, Múnich y Sao Paulo. Ahora Madrid y Dublín se unen a esta lista.

Ahora los Steelers se convertirán en el primer equipo que albergará un partido de temporada regular en tierras irlandeses. El equipo fue elegido ya que, la directiva del equipo encabezada por el presidente Art Rooney II, tienen historia y conexión con Irlanda. Incluso Daniel M. Rooney, padre de Art Rooney, fue embajador de los EE. UU. en Irlanda entre 2009 y 2012 y fue cofundador de la organización benéfica Ireland Funds.

El partido de la NFL de Dublín de 2025 se llevará a cabo en Croke Park, el estadio deportivo más grande de Irlanda y sede de la Asociación Atlética Gaélica, en asociación con el Gobierno de Irlanda y el Ayuntamiento de Dublín.

Cabe destacar que los Steelers ya han jugado en Irlanda. Esto se di en un enfrentamiento de pretemporada en 1997 contra los Chicago Bears en Croke Park como parte de la serie American Bowl.

El rival de los Steelers, así como el resto de los equipos que jugarán en Berlín (contra Indianápolis), Madrid (contra Miami) y en Londres (contra Jacksonville, Cleveland y Jets) se anunciarán cuando la NFL revele el calendario completo de la temporada.

