¡Oficial! Pittsburgh Steelers jugarán en Irlanda en el 2025

Confirmados todos los equipos que albergaran un partido de NFL en Europa la próxima temporada. Este viernes, la liga anunció en redes sociales que, los Pittsburgh Steelers serán ‘locales’ en Irlanda este 2025. El juego en Dublín forma parte de la Serie Internacional de la NFL, es decir, los juegos de temporada regular que se disputan fuera de Estados Unidos. Este tipo de partidos empezaron a disputarse a partir de la temporada 2007 exclusivamente en Londres y a partir de 2016 se empezaron a agregar más ciudades como Ciudad de México, Berlín, Múnich y Sao Paulo. Ahora Madrid y Dublín se unen a esta lista.

Ahora los Steelers se convertirán en el primer equipo que albergará un partido de temporada regular en tierras irlandeses. El equipo fue elegido ya que, la directiva del equipo encabezada por el presidente Art Rooney II, tienen historia y conexión con Irlanda. Incluso Daniel M. Rooney, padre de Art Rooney, fue embajador de los EE. UU. en Irlanda entre 2009 y 2012 y fue cofundador de la organización benéfica Ireland Funds. El partido de la NFL de Dublín de 2025 se llevará a cabo en Croke Park, el estadio deportivo más grande de Irlanda y sede de la Asociación Atlética Gaélica, en asociación con el Gobierno de Irlanda y el Ayuntamiento de Dublín.