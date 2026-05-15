Pachuca apela expulsión de Eduardo Bauermann; Comisión de Arbitraje rechazó recurso

​Los Tuzos del Pachuca apelaron la tarjeta roja mostrada a Eduardo Bauermann por haber cortado una jugada manifiesta de gol para los Pumas, en la victoria de los hidalguenses en el partido de Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2026.

Revisión del VAR durante la Ida de las Semifinales entre Pachuca y Pumas | MEXSPORT

​De acuerdo a fuentes al interior del equipo, en la jugada ocurrida casi en los minutos finales del juego, no creen que haya sido para la cartulina roja porque consideran que no necesariamente el jugador de Pumas tenía esa opción de quedarse mano a mano con el portero Carlos Moreno.

La jugada ocurrió en la recta final del encuentro (alrededor del minuto 89), cuando Bauermann detuvo con una falta a Juninho, quien se escapaba en un posible mano a mano.

Eduardo Bauermann en el duelo Pachuca vs Pumas | MEXSPORT

​El árbitro Ismael Rosario López primero amonestó a Bauermann con tarjeta amarilla. Sin embargo, hubo intervención del VAR: tras ser llamado a revisar la jugada en la pantalla por Guillermo Pacheco Larios, el silbante determinó que se trataba de una acción de "último hombre" que impedía una opción clara de anotar y lo mandó a descansar, lo que supone que el brasileño no estaría en el partido de vuelta a disputarse el domingo próximo.

Equipo de Pumas tras perder la Ida de las Semifinales ante Pachuca | MEXSPORT

Se rectificó la tarjeta amarilla por una roja directa, dejando a los Tuzos con 10 hombres para los últimos minutos del encuentro, pero el resultado se mantuvo intacto.

Sin Bauermann para la vuelta

Pese a la inconformidad, el defensor de los Tuzos no podrá participar el partido de este domingo luego de que la Comisión Disciplinaria rechazó la apelación, según informaron fuentes a RÉCORD.

Por lo tanto, Esteban Solari tendrá que hacer movimientos en la zaga para suplir al sudamericano y buscar el pase a la Final.