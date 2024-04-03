Verificación de edad requerida
Partido entre Millonarios y Flamengo en Libertadores se jugará con un escenario detrás de una portería
La Fase de Grupos de la Copa Libertadores arranca este martes con varios juegos muy atractivos, entre ellos el Millonarios contra Flamengo que se llevará a cabo en el Estadio El Campín, recinto que tendrá un aspecto inusual, ya que detrás de una de las porterías se instaló un escenario.
En redes sociales se difundieron una serie de videos que los aficionados tomaron desde el interior del inmueble pocas horas antes del encuentro, donde se observa la estructura sobre el césped frente a una de las cabeceras.
Las imágenes no tardaron en hacerse virales y cientos de internautas mostaron su incredulidad sobre lo sucedido, especialmente porque tapa la vista de un sector importante del estadio, lo que me mermará en su capacidad.
El escenario se construyó para las presentaciones que tendrá Karol G en Bogotá los próximos 5 y 6 de abril.
