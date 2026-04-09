Portada RÉCORD 9 de Abril de 2026

18:45 Registro de celulares en México 2026: quiénes están exentos y qué pasa si no lo haces

18:44 América reinaugurará el Estadio Banorte con homenaje para leyenda azulcrema

18:22 Nicolás Larcamón, firme en Cruz Azul

18:11 América cayó ante Palmeiras en la Teal Rising Cup

18:01 Defensa de Alberto “N” busca arreglo económico con presunta víctima del luchador

17:41 Video revela cómo alumnos sometieron a atacante en preparatoria de Lázaro Cárdenas

17:27 Alexa Grasso confiesa que ya habló con Maycee Barber tras noquearla; ¿qué le dijo?

17:26 Loopy Godínez promete "su mejor versión" ante Tatiana Suárez en UFC 327

17:20 ¡El jefe del año! Empresario pagará la universidad de sus empleadas