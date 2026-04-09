Portada RÉCORD 9 de Abril de 2026
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18:44 América reinaugurará el Estadio Banorte con homenaje para leyenda azulcrema
18:22 Nicolás Larcamón, firme en Cruz Azul
18:11 América cayó ante Palmeiras en la Teal Rising Cup
18:01 Defensa de Alberto “N” busca arreglo económico con presunta víctima del luchador
17:41 Video revela cómo alumnos sometieron a atacante en preparatoria de Lázaro Cárdenas
17:27 Alexa Grasso confiesa que ya habló con Maycee Barber tras noquearla; ¿qué le dijo?
17:26 Loopy Godínez promete "su mejor versión" ante Tatiana Suárez en UFC 327
17:20 ¡El jefe del año! Empresario pagará la universidad de sus empleadas
17:00 Presentarán documental de Carlos Salcido en la Feria Internacional de Cine de Guadalajara
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