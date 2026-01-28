Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Qué pasa si nunca apagas el Bluetooth de tu celular y cómo afecta su rendimiento

Mantener el Bluetooth encendido todo el tiempo puede representar riesgos para la seguridad del celular. | iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 21:25 - 27 enero 2026
Mantener el Bluetooth siempre encendido en tu celular puede parecer cómodo, pero también puede traer problemas de seguridad, privacidad y consumo de energía

El Bluetooth es una herramienta inalámbrica que usamos todos los días para conectar audífonos, bocinas, relojes inteligentes y otros dispositivos sin cables. Pero aunque es muy útil, dejarlo siempre activo en tu celular puede tener consecuencias que muchos usuarios desconocen. Expertos en ciberseguridad y análisis técnico alertan sobre varios riesgos asociados a mantener esta función encendida permanentemente.

El Bluetooth permite conectar dispositivos, pero también puede abrir la puerta a accesos no autorizados. / iStock

¿De verdad es peligroso dejar el Bluetooth encendido todo el tiempo?

Aunque el impacto en la batería no suele ser enorme —un estudio indica que dejar el Bluetooth activo durante un día completo puede aumentar el consumo energético en alrededor de 1.8 % comparado con tenerlo apagado— el verdadero problema no es la batería, sino la seguridad y la privacidad.

Tener el Bluetooth activo significa que tu dispositivo sigue buscando conexiones cercanas, lo que puede exponer tu teléfono a ataques o accesos no autorizados si alguien con malas intenciones está cerca. Existen diversas técnicas que los ciberdelincuentes pueden utilizar para aprovechar ese canal abierto:

  • Bluejacking: envío de mensajes no solicitados a tu dispositivo.

  • Bluesnarfing: conexión sin autorización para acceder a información como contactos o correos.

  • Bluebugging: acceso más profundo en el que un atacante puede controlar funciones del teléfono.

Además, mantener Bluetooth siempre visible puede facilitar que terceros rastreen tu dispositivo o intenten emparejarse sin permiso en lugares públicos.

La seguridad y la privacidad son los principales riesgos de no apagar el Bluetooth. / iStock

¿Qué puedo hacer para proteger mi celular?

No se trata de renegar completamente del Bluetooth —es una función muy útil—, sino de usar buenas prácticas para proteger tu información personal. Aquí algunos consejos:

  • Apaga el Bluetooth cuando no lo uses.

  • Activa el modo “no visible” o “no detectable” para que otros dispositivos no puedan encontrarte.

  • Desempareja dispositivos que ya no utilizas.

  • Actualiza siempre el software de tu celular para tener los últimos parches de seguridad.

  • Acepta conexiones solo de dispositivos que conoces.

  • Evita usar Bluetooth en lugares públicos muy concurridos, donde hay más posibilidades de intentos de acceso no deseados.

Dejar el Bluetooth activo puede facilitar intentos de conexión en espacios públicos. / iStock

¿Y la batería? ¿Gasta mucho?

Aunque el Bluetooth sí consume algo de energía, su impacto directo en la batería suele ser leve, especialmente en dispositivos modernos. No obstante, apagarlo cuando no se necesita sigue siendo una forma útil de prolongar ligeramente la autonomía de tu celular.

El Bluetooth activo también consume batería. / iStock
