‘Se nos juzga demasiado’: César Arturo Ramos sobre el arbitraje en México

A solo tres meses de que arranque la próxima Copa del Mundo, FIFA comenzó a cerrar los últimos detalles para el torneo más importante del futbol, uno de ellos el tema de la justicia. La máxima federación del balompié confirmó a los que serán los árbitros para su gran torneo, donde cabe señalar, destaca el regreso de César Arturo Ramos Palazuelos, además de presentar el debut de Katia Itzel García.

Luego del anuncio, múltiples ‘quejas’ y opiniones divididas se presentaron en redes sociales y en los medios; mientras unos veían como buena decisión que los árbitros seleccionados representaran al país, otros aseguraron que se pudo ‘escoger mejor’, incluso hubo otros que señalaron que en México o había un buen nivel arbitral digno de una Copa del Mundo.

Karen Janet Díaz, Víctor Alfonso Cáceres, César Arturo Ramos y Alberto Morín en el Clausura 2025 | MEXSPORT

¿Qué dijo Palazuelos?

En medio de la polémica, César Arturo Ramos apareció en una entrevista con el medio TUDN, en ella aseguró que el nivel de los silbantes en México es de alto nivel, solo que la gente no lo valora de la misma manera, reconociendo que desde generaciones pasadas ya había grandes referentes dentro del medio.

Se nos juzga demasiado demasiado tajante, el arbitraje lo único que hacer es hacer un esfuerzo, yo no conozco a un compañero que salga a equivocarse, todos salimos a dar lo mejor.

El árbitro mexicano puede competir en cualquier parte del mundo, tenemos una gran liga y a veces somos demasiado duros con nuestro propio sistema, exigimos tanto y cuando vemos afuera vemos que tenemos una liga de primer mundo”, declaró Palazuelos.

Katia Itzel y su cuerpo arbitral en el Tigres vs Santos | IMAGO7

Trabajo mental de la mano del arbitraje

El árbitro próximo a ser tres veces mundialista reconoció la labor de los silbantes en México, asegurado que en FIFA y en otras delegaciones es muy bien valorado el trabajo de los tricolor, señalando que lo hecho en la Liga MX es bueno, solo que a veces se ve mermado por una sola mala actuación.

“El pasaporte del árbitro extranjero es muy bien recibido en el extranjero y cuando llegas a cualquier evento, Juegos Olímpicos, Mundial Juvenil es debido a esto, muy complejo el dirigir un Clásico Nacional, Tapatío, Regio y eso les ha dado para competir a lo largo de la historia.

Tenemos muy buen arbitraje, solo que culturalmente en el país somos señalados cada semana, puedes tener 10 actuaciones muy buenas pero a veces con casamos con el último recuerdo que tenemos”, concluyó.