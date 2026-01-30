Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Te perdiste los TikTok Awards México? Aquí la lista completa con todos los ganadores

La premiación estará disponible 24 horas en los canales de TikTok / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 08:44 - 30 enero 2026
La noche del jueves se llevó la ceremonia a lo mejor del entretenimiento digital dentro de la platadorma

La noche del pasado jueves 29 de enero se celebró la edición 2026 de los TikTok Awards México, un evento diseñado para reconocer la creatividad sin límites de los creadores que hoy lideran las tendencias y las redefinen a nivel mundial.

La gala reunió a destacadas figuras de la plataforma como Belinda, Yeri Mua, Moris Dieck y Jimmy de Pongámoslo a prueba, quienes compitieron en diversas categorías.

Puedes ver de nuevo la entrega de premios

La cobertura de los TikTok Awards México 2026 comenzó a las 19:00 horas con la TikTok Carpet, transmitida en vivo y de forma exclusiva a través de la cuenta @tiktoklatam. Posteriormente, a las 20:00 horas, dio inicio la ceremonia de premiación para honrar a los talentos más influyentes de la plataforma.

Para quienes no pudieron ver el evento en directo, se habilitó una retransmisión que estará disponible durante las 24 horas posteriores a la finalización de la gala.

Como cada año, TikTok latam reconoce el esfuerzo de los creadores de contenido / Especial

Lista completa de ganadores

Revelación del Año

  • @soypulpoculto

  • @mamamecanic

  • @paris.hurtado.oficial

  • @axelarmijo

  • @aazulraya

TikTok Inspira

  • @bastiandelfin

  • @valeriavillalobosvc

  • @soyelarturito

  • @alecastellanos2

  • @brandonbryler

Aprende en TikTok

  • @ingesaurio

  • @elingedamian

  • @morisdieck

  • @isa_marcial

  • @aleidaargueta

Master del Entretenimiento

  • @andresnavytiktok

  • @aycarloscamacho

  • @aranna_geek

  • @plano_cinema

  • @cinedev

MVP del Deporte

  • @delbosquef1

  • @benjaannun

  • @gerynnasotelo

  • @gusbol_

  • @charlie_carrillo_

La gente es la que se encarga de votar por lo mejor a la creatividad digital / Especial

Canción del año

  • “WEEKND”, de @grupobohemio

  • “Avión Privado”, de @yerimuaa y @elmalibaby

  • “La plena”, de @westcol, @ovyonthedrums y @beele “Gatito”, de @elmalibaby

  • “La Cuadrada”, de @belindatok y @titodoublep

Artista del año

  • @elboguetobrrr

  • @itslatinmafia

  • @alan.arrieeta

  • @carlamorrison

  • @elenarose

TikTok del Año

  • @gabogabb

  • @nenamounstro

  • @brauliorodrg

  • @cainguzman

  • @pongamoslo_a_prueba

Creador del Año

  • @biojairzinho

  • @daniela.emmanuel

  • @leal_stephany

  • @soyaldooo

  • @joexulaje

Creador TikTok LIVE del Año

  • @natalydayana_

  • @kiba.066

  • @insano_h1mx

  • @soygabrielbeato

  • @srpulsera2.0

Change Makers (todos recibieron reconocimiento)

  • @cienciarara

  • @soyrafacarbajal

  • @nenamounstro

  • @mikephy

  • @decorandopasteles

Las votaciones son polémicas, pero eso hace más entretenida la premiación / Especial
