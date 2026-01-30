¿Te perdiste los TikTok Awards México? Aquí la lista completa con todos los ganadores
La noche del pasado jueves 29 de enero se celebró la edición 2026 de los TikTok Awards México, un evento diseñado para reconocer la creatividad sin límites de los creadores que hoy lideran las tendencias y las redefinen a nivel mundial.
La gala reunió a destacadas figuras de la plataforma como Belinda, Yeri Mua, Moris Dieck y Jimmy de Pongámoslo a prueba, quienes compitieron en diversas categorías.
Puedes ver de nuevo la entrega de premios
La cobertura de los TikTok Awards México 2026 comenzó a las 19:00 horas con la TikTok Carpet, transmitida en vivo y de forma exclusiva a través de la cuenta @tiktoklatam. Posteriormente, a las 20:00 horas, dio inicio la ceremonia de premiación para honrar a los talentos más influyentes de la plataforma.
Para quienes no pudieron ver el evento en directo, se habilitó una retransmisión que estará disponible durante las 24 horas posteriores a la finalización de la gala.
Lista completa de ganadores
Revelación del Año
@soypulpoculto
@mamamecanic
@paris.hurtado.oficial
@axelarmijo
@aazulraya
TikTok Inspira
@bastiandelfin
@valeriavillalobosvc
@soyelarturito
@alecastellanos2
@brandonbryler
Aprende en TikTok
@ingesaurio
@elingedamian
@morisdieck
@isa_marcial
@aleidaargueta
Master del Entretenimiento
@andresnavytiktok
@aycarloscamacho
@aranna_geek
@plano_cinema
@cinedev
MVP del Deporte
@delbosquef1
@benjaannun
@gerynnasotelo
@gusbol_
@charlie_carrillo_
Canción del año
“WEEKND”, de @grupobohemio
“Avión Privado”, de @yerimuaa y @elmalibaby
“La plena”, de @westcol, @ovyonthedrums y @beele “Gatito”, de @elmalibaby
“La Cuadrada”, de @belindatok y @titodoublep
Artista del año
@elboguetobrrr
@itslatinmafia
@alan.arrieeta
@carlamorrison
@elenarose
TikTok del Año
@gabogabb
@nenamounstro
@brauliorodrg
@cainguzman
@pongamoslo_a_prueba
Creador del Año
@biojairzinho
@daniela.emmanuel
@leal_stephany
@soyaldooo
@joexulaje
Creador TikTok LIVE del Año
@natalydayana_
@kiba.066
@insano_h1mx
@soygabrielbeato
@srpulsera2.0
Change Makers (todos recibieron reconocimiento)
@cienciarara
@soyrafacarbajal
@nenamounstro
@mikephy
@decorandopasteles