Shocker preocupa a los fanáticos por su estado de salud después de perder la cabellera ante DMT Azul

Shocker fue parte de la función del Aniversario 63 de la Arena Naucalpan, misma en donde perdió la cabellera ante DMT Azul tras un combate dentro de una jaula en el que también participaron Hellboy y Chessman.

El video en el cual el 1000% guapo está siendo rapado, ha preocupado bastante a los aficionados, pues aunque se sabía que el luchador tenía problemas de salud y había estado combatiendo ante sus adicciones a las drogas, esta vez las imágenes han desconcertado a muchos que comienzan a cuestionar si sigue en condiciones de subirse a un ring.

Shocker perdiendo el cabello | FB: La Tijera Lucha Libre

¿Qué pasa con Shocker?

Durante el momento en el cual estaba perdiendo su cabellera y en entrevistas posteriores, Shocker ha preocupado a los fanáticos, pues algunos de ellos han mencionado en redes sociales que el 1000% guapo ya se nota muy cansado, con la mirada desviada y que, debido a los problemas que ha tenido, los gestos en su rostro son cada vez más notorios.

En una entrevista que dio después de la derrota, también se puede notar que su conversación no tiene tanta fluidez, a pesar de poder darse a entender con los demás; en comentarios, los usuarios hacen énfasis en que el recientemente derrotado en la Arena Naucalpan, solamente "está arrastrando su nombre en estos últimos años".

Entrevista post derrota | Captura de pantalla

La gran mayoría de los consumidores del video han asegurado también que recuerdan de buena manera la carrera de Shocker, pero que al mismo tiempo les da pena en lo que se ha convertido, invitándolo a retirarse y disfrutar con sus seres queridos después de una larga y ajetreada carrera.

No es la primera vez que preocupa

En años anteriores, tanto aficionados a la lucha libre como compañeros luchadores y amigos de Shocker, ya han mencionado lo difícil que ha sido su situación, pues se han hecho públicos sus problemas con las adicciones a las drogas, sus problemas legales y, por supuesto, sus problemas de salud.

Los problemas en su rostro se han ido agravando con el paso de los años, aunado a las noticias que también se hicieron públicas con algunos disturbios que el mismo Shocker causó en algunos lugares en los que estuvo presente.

Shocker tratando de escapar de la jaula | FB: La Tijera Lucha Libre

A pesar de todo, durante las entrevistas que se le realizan, el 1000% guapo no ha perdido el ánimo, pues continúa haciendo uso de su tan conocida frase, dando a entender que en el micrófono aún le queda habilidad para poder generar rivalidades en el futuro si es que se le requiere para volver a luchar.