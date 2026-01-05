WWE: El legado de Chris Jericho en la lucha libre mundial

Chris Jericho es uno de los nombres más influyentes en la historia moderna de la WWE debido a todos los logros que pudo sumar a lo largo de su estadía en la empresa y a lo largo de distintas etapas, “Y2J” se consolidó como un luchador capaz de reinventarse, dominar el micrófono y mantenerse vigente sin importar la era.

Apenas en el inicio del 2026, los rumores de su posible regreso han crecido de manera importante, pues incluso en promocionales para el primer Raw del año que además es aniversario de la alianza con Netflix, se ha mencionado su ya icónica frase "Break the walls down", por lo que su aparición sería prácticamente un hecho.

Rey Mysterio vs Chris Jericho | wwe.com

El día que Chris Jericho hizo historia

Uno de los capítulos más memorables de su carrera llegó en diciembre de 2001, cuando Chris Jericho se convirtió en el primer Campeón Indiscutido de la WWF al unificar el Campeonato de la WWF y el Campeonato Mundial de la WCW. Aquella noche, Jericho derrotó a The Rock y a 'Stone Cold' Steve Austin, en un momento que marcó un antes y un después en la historia de la empresa.

Ese logro lo catapultó a la élite y lo confirmó como un estelar de época, capaz de imponerse ante dos de los nombres más grandes de la lucha libre. La unificación no solo lo elevó a nivel individual, también lo convirtió en un protagonista clave dentro de una etapa de transición para la compañía.

Y2J es bastante esperado por los fanáticos | wwe.com

Récords y campeonatos

En cuanto a récords, Jericho presume una marca histórica: nueve reinados como Campeón Intercontinental, cifra que lo coloca como el máximo ganador de ese título en WWE. A través de distintas etapas, convirtió el campeonato en sinónimo de prestigio, protagonizando rivalidades que elevaron el nivel del cinturón.

Su palmarés mundial también es de élite: ganó el Campeonato de la WWF una vez, el Campeonato Mundial (WCW) dos veces y el Campeonato Mundial Peso Pesado (versión 2002-2013) tres veces, sumando seis campeonatos mundiales reconocidos por WWE. Ese número lo coloca entre los luchadores más laureados de su generación.

Cm Punk frente a Jericho en WrestleMania 28 | wwe.com

Jericho también forma parte del selecto grupo de Campeones de la Triple Corona y Grand Slam. Fue el noveno Triple Corona y el cuarto Grand Slam en la historia de WWE, distinciones reservadas para quienes conquistan un título mundial, uno secundario y uno terciario, confirmando su capacidad para dominar todas las divisiones.

Además, su colección incluye el Campeonato Europeo, el Campeonato Hardcore, dos Campeonatos de los Estados Unidos y siete Campeonatos en Parejas, logrados con compañeros como Chris Benoit, The Rock, Christian, Edge y Big Show, quedando grabado en la memoria de todas y cada una de las categorías que tiene la empresa a la cual apunta a regresar.