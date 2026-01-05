WWE: Los mexicanos en la empresa para este 2026

WWE tuvo un 2025 bastante complicado ya que a la gente no le gustó en su mayoría el contenido que se ofreció a lo largo del año, desencadenando todo en el retiro de John Cena el pasado 13 de diciembre, cuando los fans 'atacaron' a Triple H y compañía por no estar de acuerdo con la manera en la que ha desarrollado las historias con el elenco principal.

Es por ello que a lo largo del año recién concluido lo que más ha gustado a los fans fue la alianza con AAA, ya que consideran que ha sido un contenido bastante novedoso, el cual también les ha dejado ver a varios luchadores mexicanos que incluso han aparecido en las marcas principales de la empresa.

Dragon Lee apunta a tener un run en solitario | wwe.com

¿Quiénes son los principales mexicanos de WWE en 2026?

Comenzando por Monday Night Raw, indudablemente el que más resalta es Penta, quien a su regreso después de la lesión en el hombro y ante la ausencia de Dominik Mysterio, podría apuntar de manera más directa al Campeonato Intercontinental; también en la marca roja se encuentra Rey Mysterio, quien ha retomado un poco más de protagonismo en el show de los lunes por la noche.

Recientemente despojado de sus Campeonatos en Parejas junto a AJ Styles, Dragon Lee también podría ser uno de los jugadores con un rol con más protagonismo semana con semana, pero para su compañero de LWO, Cruz del Toro, no podría existir el mismo destino, pues solamente lo han dejado en pequeñas apariciones con AAA.

Penta encabeza la lista de mexicanos en la empresa | wwe.com

Pasando a SmackDown, uno de los más importantes para la lucha libre azteca es Rey Fénix, pues a pesar de que su llegada no fue tan mediática como la de su hermano, en realidad los planes creativos para él sí apuntan a algo más grande, incluso pensando en algún cambio próximo de marca; en el show de los viernes por la noche también se encuentran Angel y Berto; sin embargo, desde la ausencia de Santos Escobar, sus apariciones han ido disminuyendo considerablemente.

Luchadores de la Alianza WWE-AAA

Incluso al final del 2025 los eventos con AAA fueron los más elogiados por parte de los fanáticos, por lo que los luchadores podrían seguir haciendo sus apariciones en shows semanales con gente del elenco principal; no obstante, el contrato de la gran mayoría de ellos no es para formar parte de WWE.

Hijo del Vikingo hizo su cambio a rudo | wwe.com

Mr. Iguana fue un completo éxito después del primer Worlds Collide, teniendo apariciones en Raw, NXT y SmackDown, en donde hizo equipo con Pyscho Clown, otro de los más queridos por la fanaticada y que además los creativos tendrían previsto como parte de la programación habitual. A esta lista se pueden sumar nombres como Pagano o Laredo Kid.

En cuanto a talento luchístico indudablemente tienen que estar entre los mencionados El Hijo del Doctor Wagner Jr. y El Hijo del Vikingo, dueños de algunas de las mejores luchas del 2025, siendo Vikingo miembro de una de ellas al enfrentarse a Chad Gable por el Megacampeonato de AAA.