James Harden supera a Shaquille O'Neal y es 9º en puntos históricos de la NBA

James Harden superó a Shaquille O'Neal para ocupar el noveno lugar en la lista de máximos anotadores en la historia de la NBA. El escolta de los Clippers de Los Ángeles encestó un triple al inicio del tercer cuarto el lunes por la noche contra los Hornets de Charlotte, elevando el total de su carrera a 28 mil 598 puntos en su juego número mil 187 de temporada regular.

Harden tuvo un histórico partido ante Charlotte | AP

O'Neal había acumulado 28 mil 596 unidades en mil 207 juegos a lo largo de 19 años. Harden, quien comenzó la noche 14 puntos detrás de O'Neal, terminó con 32 puntos en la victoria de los Clippers por 117-109 contra los Hornets. Anotó 13 en la primera mitad —incluidos 11 en el primer cuarto— y sumó 11 en el tercero y ocho en el cuarto para aumentar su total de anotaciones a 28.614.

Harden comenzó la noche con un promedio de 25.6 puntos por juego, su promedio más alto desde la Temporada 2019-20 (34.3) cuando ganó el último de tres títulos consecutivos de máximo anotador de la liga.

Harden en el partido contra los Hornets | AP

Harden, quien inició el juego con 28 mil 582 puntos de carrera en su 17a temporada, enfrenta un ascenso empinado hacia el siguiente puesto. Wilt Chamberlain es octavo con 31 mil 419 puntos, en solo mil 045 juegos a lo largo de 14 años.

LeBron James es el líder de todos los tiempos con 42 mil 601 puntos al comenzar su juego con los Lakers de Los Ángeles el lunes. Le siguen Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki y Kevin Durant.

Harden recientemente ascendió al puesto 12 en la lista de asistencias de todos los tiempos. El 11 veces All-Star también ocupa el segundo lugar de todos los tiempos en triples encestados, detrás de Stephen Curry.