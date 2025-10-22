Thunder vence a Rockets en intenso duelo de inicio de temporada de NBA

Los fanáticos del Thunder obtuvieron todo lo que querían el martes: una ceremonia de anillos, la revelación del banner de campeón y una victoria sobre el exastro de Oklahoma City, Kevin Durant, y los Rockets de Houston.

Momentos del juego | AP

¿Cómo fue la victoria del Thunder sobre los Rockets de Houston?

Shai Gilgeous-Alexander, el actual MVP, encestó dos tiros libres con 2,3 segundos restantes en la segunda prórroga para que el Thunder ganara 125-124. Fue solo la sexta vez que una noche inaugural llegó a doble prórroga y la primera vez desde 2005.

Gilgeous-Alexander, el campeón anotador de la temporada pasada, tenía solo cinco puntos al medio tiempo, pero terminó con 35.

Durant visita a su exequipo, Oklahoma City Thunder

Los fanáticos del Thunder aún no han perdonado a Durant, quien dejó al Thunder para unirse a los Warriors de Golden State en 2016. Este martes, Durant firmó 23 tantos y nueve rebotes en su primer juego con Houston después de ser traspasado en la temporada baja. Fue abucheado ruidosamente durante las presentaciones de los titulares antes del juego y eso continuó durante gran parte del partido.

Durant cometió una falta sobre Gilgeous-Alexander con los Rockets liderando 124-123 en el segundo tiempo extra. La multitud aplaudió con entusiasmo cuando Durant salió del juego con su sexta falta personal. Gilgeous-Alexander encestó ambos tiros libres para los puntos decisivos. Jabari Smith Jr. de Houston falló un tiro de 19 pies cuando el tiempo expiró, y el Thunder sobrevivió en el partido inaugural de la temporada para ambos equipos.

Durant recibe abucheos | AP

Chet Holmgren sumó 28 puntos y siete rebotes para el Thunder. Ajay Mitchell añadió 16 puntos, incluyendo una jugada de cuatro puntos con un segundo restante en la primera mitad.

Jalen Williams de Oklahoma City, quien fue elegido por primera vez al Juego de Estrellas la temporada pasada, no jugó mientras continúa recuperándose de una lesión en la muñeca derecha que sufrió la temporada pasada. Se sometió a cirugía el uno de julio, y el entrenador Mark Daigneault dijo que está "progresando".

Alperen Sengun tuvo 39 puntos, 11 rebotes y siete asistencias para los Rockets. Hizo un récord personal de cinco triples.

El tiro corto de Gilgeous-Alexander con 2,1 segundos restantes en el último cuarto empató el juego a 104. Sengun falló su disparo al sonar la bocina, enviando el juego a tiempo extra.

Polémica en la prórroga del Thunder vs Rockets

Con el marcador empatado a 115 en los segundos finales de la primera prórroga, Gilgeous-Alexander falló y Durant recuperó el rebote e intentó pedir un tiempo muerto que los Rockets no tenían. El Thunder se dio cuenta e intentó alertar a los oficiales, pero no sucedió nada y el juego pasó a una segunda prórroga.

En juego | AP