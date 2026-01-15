MLB: ¿Cuáles son los precios para el juego entre San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks?

Los costos para el juego de Grandes Ligas en México están listos par su preventa al final del mes de enero

Aldo Martínez
15 de Enero de 2026

La MLB está de regreso en México, esta vez desde la Ciudad de México en el Estadio Harp Helú, hogar del bicampeón de la LMB, los Diablos Rojos del México. En su nueva edición del ‘México City Series’, las Grandes Ligas presentan el duelo entre los Padres de San Diego contra los Arizona Diamondbacks y que ya cuenta con precios para los asientos.

San Diego Padres | AP

¿Cuáles son los precios de los boletos?

A poco menos de tres meses de que se dispute la ‘mini-serie’ entre las dos franquicias, la distribuidora de boletos elegida ya publicó el costo de los tirajes de las distintas zonas del Harp Helú, teniendo costos que van desde los 800 hasta los 5 mil pesos.

La zona más baja en precios es la parte de discapacitados, junto con la zona de bermas (derecha e izquierda), las cuales tendrán el costo de 780 pesos y se encuentran en los costados del diamante.

En cuanto a la zona de los jardines, pese a que a diferencia de los juegos de los Diablos, la boletera dividió en jardín derecho y jardín izquierda, su precio es básicamente el mismo, siendo de 980 pesos.

Finalmente, la parte más cara para poder disfrutar del juego es la de VIP, la cual tendrá un costo de 4 mil ochocientos y la platea central de 3980 pesos, ambas detrás de la zona de bateo.

  • VIP - $ 4800
  • PB Centro - $ 3980
  • PB Lateral Oro - $ 3380
  • PB Lateral Plata - $ 2680
  • PB Lateral Bronce - $ 1980
  • PA Central - $ 1980
  • PA Lateral - $ 1580
  • JAR Derecho - $ 980
  • JAR Izquierdo - $ 980
  • BER Derecho - $ 780
  • BER Izquierdo - $ 780
  • DISCAP - $ 780
@MLB_Mexico

¿Cuándo es el juego de MLB en México?

Pese a que ya se publicaron los precios para el ´México City Series´, la venta oficial será el próximo lunes 19 de enero, a través de la plataforma de Ticketmaster y por las taquillas del estadio.

La sexta edición de juego de las grandes Ligas en México entre los Diamondbacks y los Padres, se jugará en el arranque de la Temporada 2026, en el mes de abril, específicamente los días sábado 25 y domingo 26.

Estadio Harp Helú | AP

