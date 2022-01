Futbol de estufa para todos

Todo listo para que inicie el torneo Clausura 2022 y hemos escuchado rumores, posibles refuerzos, altas y bajas de lo que cada equipo está haciendo para lograr mejores resultados. Ese proceso de renovación es lo que se conoce como el 'futbol de estufa'.

Aprovechemos esta primera semana del año para desarrollar nuestra propia estrategia de cambio. Apliquémoslo a nuestra vida, enero es muy buen momento para revisar qué tenemos que dar de baja: costumbres, personas, malos hábitos y qué nos toca dar de alta. En qué debemos innovar o cuáles son las iniciativas que harán girar nuestra vida o acelerar la determinación para lograr alguna meta.

Hay mucho investigado sobre el planteamiento de objetivos. Hace algunos años acuñé el término “Metatividad” para definir el proceso del planteamiento de metas y la capacidad para realmente lograrlas. Algunos tenemos índices más altos en nuestra capacidad de logro que otros y no sólo radica en la tenacidad personal y la autodisciplina que por supuesto son pilares esenciales para no desviarnos del camino planteado. Si no hacemos este análisis a fondo, será muy difícil que realmente pase algo diferente en nuestros resultados.

El logro de metas está también muy ligado a una buena estrategia. A continuación, comparto cinco puntos que me parece pueden ser de utilidad para incrementar la “Metatividad”:

1. Establecer metas cortas, medibles y operativas. Se refiere a definir de forma muy clara lo que haremos en tiempo y forma.

2. Hacer rituales, es decir, hacer público nuestro deseo de cambio para que se afiance nuestro compromiso psicológicamente.

3. Dosificar la intensidad tanto de la meta como del esfuerzo, no querer resolver todo de golpe porque es muy posible que eso constituya la primera razón del fracaso. Hay que tener un avance con inercia positiva sostenida y un avance progresivo.

4. Hacer grupos con otras personas que tengan intereses comunes o metas similares para reforzarnos unos a otros y acompañarnos en el proceso.

5. Lograr una retroalimentación positiva, significa celebrar los avances obtenidos para mantener la alegría o el disfrute del avance logrado.

Hagamos viva la correlación entre un sueño y una meta, el sueño está en el futuro, la meta está en el presente. Se trata entonces de saber que cada día que pasa estamos más cerca de construir el futuro que queremos. No se trata de dejar de disfrutar el momento actual, pero sí de hacer consciente que todos los días debemos abonar algo también para el mañana.

Estimados lectores y lectoras, no sólo les deseo que tengan un 2022 magnífico, los invito a seguir desarrollando estrategias para que puedan construir la forma de vida que cada quien elija. Continuemos con el desarrollo de nuestro potencial y recordemos que los hábitos bien afianzados se convierten en virtudes que nos hacen la vida más fácil y como Aristóteles lo decía, son el medio para ser felices.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

