Se logró el ansiado y sufrido triunfo por parte del Atlas. Por fin son Campeones después de 70 años.

Las celebraciones han sido múltiples y se han visto diversos detalles llenos de emoción por parte de sus seguidores. Se llenaron las plazas de Guadalajara, torterías y taquerías cumplieron su oferta de dar de comer gratis a los aficionados si se lograba el título.

Se hicieron virales las transmisiones de la narración del penalti que marcó la victoria, se vieron testimonios de personas de más de 80 años que fueron testigos de ambos títulos y celebraron llenos de felicidad. Una pareja recién casada se lanzó al estadio con todo y el ajuar de novios. Hasta videos de policías bailando se pueden ver. En fin, los medios han llenado sus espacios con las múltiples formas en que se celebró el anhelado título.

Todos los que pudimos ver minuto a minuto la Final, vivimos con intensidad el partido, seamos seguidores o no del Atlas por lo mucho que representaba. Pero ¿en qué cambió el Atlas?

El DT del Atlas, Diego Cocca, declaró: “Estoy feliz, la verdad lo merecíamos, el trabajo que se hizo fue impresionante, más allá del trabajo, el corazón que se le puso al proyecto”. Y mucho más, agregaría yo, cambió la cultura, es decir, las formas de hacer las cosas, la toma de decisiones, el estilo de liderazgo, la esencia del equipo.

Se cerró un ciclo de espera, se constituye en un ejemplo para todos aquellos que desean lograr un objetivo mayor, un sueño. Es buen momento para reflexionar sobre qué podemos hacer diferente para lograr una meta no obtenida en un equipo de trabajo.

La verdad sea dicha, en Atlas, se transformó el equipo de liderazgo al cambiar los dueños de la franquicia. Se rompieron los moldes con el que se venían haciendo las cosas. En realidad, a veces cuesta trabajo asumirlo, pero cuando se quiere un cambio organizacional de fondo, mover al equipo de líderes es un aspecto difícil de lograr, pero necesario cuando a lo largo del tiempo no se logran los objetivos.

El equipo de líderes o incluso de dueños, es un factor de mucho peso, pero en la mayoría de las ocasiones, son a los que menos se voltea a ver, pues son ellos los que analizan las problemáticas y toman las decisiones pensando que el resto de la organización es la que no funciona y la que tiene que cambiar.

El ejemplo del Atlas es contundente, es una llamada de atención a otros equipos que prolongan sus problemas por no dar un giro de fondo a su problema, algunos líderes deben hacerse a un costado para que otros, con una perspectiva distinta, tomen acción. Y no me refiero a los directores técnicos, sino a los que los designan y toman las decisiones más relevantes del club.

Estimados lectores y lectoras, todos tenemos un nivel de liderazgo que asumir en nuestras familias, empresas o equipos a los que pertenecemos. Revisemos a fondo la forma en que estamos ejerciendo ese rol tan importante, abrámonos a recibir retroalimentación, a innovar y a generar los cambios necesarios para obtener el título que también hemos buscado por tanto tiempo. No podemos vivir de los éxitos del pasado, es el presente el que ahora nos reta con nuevas condiciones y circunstancias.

Felicidades al Atlas y a sus seguidores, deseo que este éxito redunde en los cambios que muchos necesitamos y en el que el futbol mexicano de un giro importante para lograr los triunfos que tanto tiempo llevamos esperando.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

