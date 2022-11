'Luz y Sombra' con Raúl y Tecatito

Desde Inglaterra llegan informes a Girona, España, de que Raúl Jiménez no ha presentado ningún contratiempo en los entrenamientos de la presente semana con el Wolverhampton y se considera que está en franca mejoría, aunque sigue sin conocerse cuando podría llegar a Cataluña.

La mala es que el Sevilla sigue sin contestar a las cartas enviadas por la Dirección de Selecciones para solicitar la posibilidad de que 'Tecatito' Corona reporte con el equipo mexicano en los próximos días, esto, para poder conocer con exactitud las condiciones en que se encuentra el delantero. La FIFA estableció que para el Mundial Qatar 2022, los clubes tienen la obligación de ceder a los convocados hasta el 12 y 13 de noviembre.

POCO INTERÉS

El partido entre la Selección de México y la de Irak, que se celebrará la próxima semana en Girona, España, no ha generado expectación en la región de Cataluña y son muy pocos los boletos que se han podido vender.

El encuentro es organizado por la propia Federación Mexicana de Futbol y se aprovechará este viernes, durante el juego entre Girona y el Athletic Club, para hacer promoción, tratando de que los aficionados catalanes conozcan que el próximo miércoles tendrán un juego internacional en el Estadio Montilivi que tiene una capacidad cercana a los 13 mil aficionados.

CONOCIDOS

Mientras llegan a un acuerdo con Gabriel Pereira, a quien ya le dieron las gracias, la directiva del Morelia ya piensa en opciones para el puesto de entrenador, se habla de tres candidatos que son muy queridos por la afición michoacana. Rubén Omar Romano, Ángel David Comizzo y Marco Antonio Figueroa.

La dirigencia no ha hecho oficial la salida del actual timonel, ya que Pereira ha dejado en claro que si lo despiden tendrán que finiquitarle el contrato completo, al cual le restan seis meses más. Mientras no solucionan ese tema, los michoacanos no podrán avanzar mucho en el caso del nuevo entrenador.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAÚL JIMÉNEZ PUEDE JUGAR CON LOS WOLVES ANTES DEL MUNDIAL