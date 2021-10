¿Por qué Azteca no transmitirá a Puebla y a Santos sí?

TELEVISIÓN

El partido de esta noche entre Puebla y Pachuca con el cual se pone en marcha la Fecha 12 será transmitido en exclusiva para México por ESPN y en esta ocasión no lo emitirá Televisión Azteca. El duelo de mañana sábado entre Santos y Mazatlán, a celebrarse en Torreón, será televisado por Azteca Siete en televisión abierta, en la previa del Chivas contra Atlas. Por ese motivo, el duelo entre laguneros y mazatlecos se programó en sábado a las siete de la noche, para que sea televisado por Televisión Azteca antes del Clásico Tapatío.

COMPLICACIONES

Para el partido amistoso entre México y Ecuador, a celebrarse el 27 de octubre en Charlotte, Gerardo Martino no podrá contar con los jugadores de América y Monterrey, ya que un día después estos dos clubes juegan la Final de la Concachampions. El tema complica al técnico nacional, ya que no contará con Ochoa, Sánchez, Córdova, Henry, Moreno, Montes, Gallardo, Funes Mori y Carlos Rodríguez; tampoco podría llamar a elementos como Salvador Reyes o “Ponchito” González, a quienes el timonel pretendía observar en este compromiso. Ecuador también tiene problemas y el técnico Alfaro espera que los clubes mexicanos le puedan facilitar a Torres (Santos), Estrada (Toluca), Mena (León), Corozo (Pumas), Angulo (Cruz Azul) y Martínez (Xolos) para poder presentar un cuadro competitivo ya que, al no ser Fecha FIFA, no podrá llamar a los que militan en el extranjero.

SIGUE EL CASTIGO

César Ramos, Ángel Monroy y León Vicente Barajas siguen suspendidos por la Comisión de Arbitraje por su mal trabajo en el Clásico Nacional y por segunda jornada consecutiva no fueron tomados en cuenta, lo cual obligó a que algunos de los favoritos de la Comisión como Jorge Isaac Rojas y Adonaí Escobedo vayan a dobletear en el VAR, es decir, tienen dos designaciones para la fecha 12.

Otro castigado es Óscar Macías Romo, quien tampoco tiene trabajo luego de sus decisiones en el Tigres contra Pumas, donde recurrió al VAR para cambiar una falta afuera del área, lo cual no está contemplado en el protocolo del VAR.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TATA MARTINO SOBRE 'CASO' SALCEDO: 'NO ESTAMOS PARA SER VERDUGOS NI CORTAR CABEZAS'