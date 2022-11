¿Cómo le cobrarán a la FMF las multas del Mundial?

CÁNTICO CON DESCUENTO

A la FIFA ya se le salió de las manos las protestas de jugadores y selecciones por la intolerancia que reina en Qatar. Cada día es una de ley que caerá una nueva forma de elevar por la impartición de los derechos humanos elementales en la sede del Mundial. Y a pesar de que es una incongruencia que defienda las discriminatorias normas del país árabe, no se le olvida aplicar sus castigos por muestras homofóbicas, como la que tuvieron los mexicanos ante Polonia.

Y con el castigo, la única que va a pagar es Doña Fede, porque es un sablazo económico y nada más. Aunque, me cuentan, con el protocolo para saldar estas multas no es que vaya el Inge De Luisa a dejar su chequezote a las oficinas de FIFA estos días, sino que se lo van a descontar de la cuenta total del Mundial.

Cuando termine la participación mexicana en Qatar, antes de pagarle los premios y bonos que entrega a cada participante, el máximo organismo le hará la lista de sanciones que acumuló en el certamen y de ahí le restará lo que debe.

Eso sí, seguro que el total de adeudo por el código de disciplina de México no se queda en lo que se perderá ante Polonia, esperen más cánticos y seguro más multas.

MINI LUTO PARA RECUPERARSE

Después de la gran sorpresa de un Mundial en décadas, el triunfo de Arabia Saudita ante Argentina, me contaron que el entrenador de la Albiceleste prefirió no hablar con su grupo tras el mazazo. Dejó que todo corriera como una especie de luto y al día siguiente ya entonó el discurso para recuperarse y enfrentar a México.

Scaloni no es un timonel tan experimentado, pero me dice mi oreja 'che' que tiene una lectura oportuna de lo que necesita el jugador, es muy cercano, no como Martino, y por eso decidió no pisar más el ánimo tras el batacazo de los saudíes. Veamos cómo llegan para el sábado ante el Tri.

SU MUJER LO VENTILA

Al que sí le tocó calor tras la derrota, especialmente en redes sociales, es a Keylor Navas, quien recibió siete pepinos de La Rojita de Luis Enrique, el peor resultado en la historia de Costa Rica. Y lo peor es no sólo fue por la actuación de los ticos, sino porque su señora lo ventaneó.

Resulta que su mujer, Andrea Salas, publicó una foto donde exhibe al portero y a otros compañeros de selección en convivencia la noche previa al juego con España, algo prohibido por las reglas más elementales de la concentración para un duelo tan relevante.

Y no sólo se lo están acabando por eso, sino porque su esposa, así como su hija, han convertido a la Selección de Costa Rica en su reallity show personal, publicando toda información que se les apetece del interior del equipo. Una pachanga.

'CHES' VIENEN POR OTRO

Y ya para cerrar, una de Liga Meme X, pues resulta que el Independiente no aprende. Luego de que los argentinos están endeudados hasta la coronilla por no pagar a jugadores que se llevan del futbol mexicano, ahora vienen por otro. No se cansan.

El nuevo objetivo del equipo de Avellaneda es un ex: Federico Mancuello del Puebla. Y lo de siempre: el trato y convencimiento al jugador ya está, ya le hablaron al oído, la bronca es que pertenece al La Franja con contrato vigente hasta diciembre del próximo año y no se los van a regalar. Así que, como decía mi abuelo: se podrá bailar sin música, pero no comprar sin dinero. Estos 'ches' no aprenden.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: QATAR 2022: JAPONESES RECOGEN LA BASURA DE LAS GRADAS TRAS EL JUEGO ANTE ALEMANIA