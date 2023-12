Cuatro equipos, un estadio

Pocas de las casi 75 mil almas que acudimos al Estadio Azteca para atestiguar el vuelo del Ave con La 14 sabíamos que era el último partido del Coloso de Santa Úrsula antes de cerrar al pambol por casi dos años.

América y Cruz Azul se mudan a partir del torneo que inicia la segunda semana de enero al de la Ciudad de los Deportes, antes conocido como Azul y ahora Azulgrana. El inmueble de la Colonia Nochebuena, pues, propiedad de la familia Cosio. Pero hay mucho por resolver aún.

Primero, que sigue Atlante, en el estadio que ostenta el récord por ser el más viejo para un partido de Liga Meme X; ya tiene 77 añotes, pero sigue sin estacionamiento, y aunque mejoraron las luces, la realidad es que Doña Fede no quería certificar al Potro por las malas condiciones del inmueble.

Ahora jugarán tres equipos …varoniles, porque aún falta definir al Femenil del América, acostumbrado a tener partidos en el Azteca. El de Cruz Azul no cuenta, pues es el peor en asistencia en la Liga de mujeres, siempre juega en La Noria.

EL POTRO DEBERÁ ESPERAR

Ahora, de una vez te cuento del Potro. La semana pasada, mis compas de RÉCORD destaparon que Atlante estaba en negociaciones por adquirir al Mazatlán de Grupo Salinas, pues la cabeza del club azulgrana, Emilio Escalante, ya quiere a su equipo en Liga MX.

Las pláticas iban bastante avanzadas, incluso para llevarse al equipo a Neza para jugar en el estadio mundialista de la universidad y así dejarle a América y Cruz Azul libre el de la Ciudad de los Deportes.

Sin embargo, amigos atlantistas, tengo ya que desilusionarlos al contarles que la oferta final del conjunto capitalino por la franquicia fue rechazada. Los enterados me cuentan que Escalante puso más de 60 melones de los gringos por adquirir a los Cañoneros, y que, aunque los actuales dueños estaban sorprendidos, al final decidieron declinar y tiraron las negociaciones, así que el Maza se queda donde mismo.

Eso sí, los Potros no quitan el dedo del renglón y esperan que pronto puedan ganar su retorno a la máxima división, ya sea que al fin se certifiquen otros tres o que Doña Fede de su brazo a torcer para cambiar las reglas. Veamos.

ASAMBLEA DE POCO AJETREO

Y ya con Doña Fede, pues hoy es la nueva Asamblea de Patrones Liga Meme X en Toluquita la bella. Eso sí, no esperes que salgan a avisar de grandes cambios en nuestro pambol, pues esos se dan en las reuniones de verano, no de invierno.

Me cuentan que lo más interesante que se espera es la presentación de un ambicioso proyecto comercial y nada más. Lo de la aceptación de nuevos dueños, como la familia Achar que está sobres con el Querétaro, aún deberá de esperar un semestre más, entre que Jorgealberto Hank termine por aceptar la oferta y que los personajes que acompañan a los aún dueños del Celaya sean aceptados en Doña Fede, pues por ahí me cuentan que, por ejemplo, está detrás Gabriel Solares, aquél que junto al agente Greg Taylor ‘compró’ a Gallos y tras la tragedia con Atlas tuvo que irse del futbol. Hay tiempo para investigar bien y que se aseguren que no vuelva gente que hizo tanto daño.

FICHAJES AZULES EN CONSENSO

Ya para cerrar, donde los cambios positivos siguen, es en La Máquina, con la llegada de Anselmi se completa la dupla deportiva junto a Alonso para rescatar de la crisis a Cruz Azul con una estructura sólida al fin.

Y ya está con todo el deporte favorito de los celestes, incluso por encima del propio futbol, el de especular con los refuerzos. Pero te cuento cómo va ahora la cosa: Alonso está convencido que llevar una gestión de consensos, es decir, que no vengan a clavarles fichajes por el gusto de una persona, sino que estén convencidos tanto cuerpo técnico, como directiva. Otro gran cambio.

Te pongo el ejemplo de la portería. La Máquina ya tiene opciones de calidad para competir con Gudiño por defender el arco, tres: el conocidísimo veterano Camilo Vargas del Atlas, su paisano Kevin Mier del Atlético Nacional y el ecuatoriano Moisés Ramírez, ambos de 23 años. Para definir por quién irán, Alonso y Anselmi se sentarán estos días.

El técnico se decanta por el último, pues fue su arquero de confianza en Independiente del Valle, un factor clave. Pero aún no está ninguno al frente en la carrera. Gestión de consensos. Eso es un gran avance en Cruz Azul.

