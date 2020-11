Tigres intenta fichar a Carlos González con mediador en CU

MANOSEAN A PUMAS

La época del humo espeso por las transferencias que se dan en invierno en nuestra Liga MX ya empieza, aunque tengo que decir que el ruido es mucho menor al de otros años derivado de la pandemia que nos afectó a todos. Pero de que hay cosas qué contar, las hay y para eso está tu Franco de confianza. Hoy me centro en algo que sucede en Pumas.

Me enteré que a Cantera volvió al ataque un viejo conocido, el representante que hizo y deshizo a placer en Universidad durante la época de mi amigo Ares de Parga, y que ahora trae arrastrando el prestigio tras los fracasos que tuvo este torneo con Palencia, Memo Vázquez y hasta Poncho Sosa, a los que les hizo ganar buena lana al quitársela a sus clubes, pero los hundió en lo deportivo: Jorge Espinosa de los Monteros.

Para los que no lo conocen, explico brevemente que este agente era un ejecutivo de Greg Taylor en la mejor época de aquél promotor, pero que luego de que le dejó una cartera nutrida, terminaron peleados. El último que le abrió de par en par la puerta fue precisamente Ares de Parga y lo único bueno que dejó en el Pedregal fue Carlos González… aunque eso de que ‘él lo dejó’ es un decir, pues en realidad no fue realmente su mérito, ya que aquella directiva hizo que toooooodo lo que llegara a Pumas, llegara a través de Espinosa de los Monteros.

En fin, el representante está de retache en Cantera, paseándose de nuevo, campantemente, y ahora es cercano a Chucho Ramírez, y de vez en cuando se acerca al secretario técnico del primer equipo. El asunto es que sé de muy buena oreja que Espinosa de los Monteros es enviado de otro equipo, uno acostumbrado a contratar lo que brilla en Liga: ni más ni menos que Tigres, es amigo íntimo de Toño Sancho, quien le encargó checar lo que se necesita para contratar a Carlos González. Así como lo leen. Los norteños saben que Pumas no tiene dinero, y es de ahí donde se quieren agarrar para llevarse al paraguayo, con la ayuda del representante. Así que ya está manoseando al goleador para llevarlo al Norte. Veamos.

RIVERO ADVIRTIÓ …CON MÁS FALTAS

Pero qué necesidad de estar arriesgando a jugadores que estarán en Liguilla con el Tri Sub 23, entiendo lo de Cruz Azul, que incluso sigue buscando más amistosos para no perder ritmo mientras llegan los Cuartos de Final, ¿pero la preolímpica para qué? Otra genial decisión de Torrado y compañía. En fin. Te cuento lo que pasó con la lesión de Vega que lo dejará fuera de la Fiesta Grande.

Resulta que en el partido, Rivero ya había ‘avisado’ antes de lesionar a Alexis, pero no con palabras como aseguraron varios periodistas y medios, nunca advirtió verbalmente al atacante de Chivas, sino que estaba desatado repartiendo leña, especialmente a Vega y a otro rojiblanco, el Nene Beltrán.

Me cuentan que el mediocampista celeste les acomodó un par de entradas de igual intensidad a ambos antes, que está clarísimo en los videos que ya traía pique con ambos; llegó a tal el descaro de Rivero que hubo un momento en el que tanto Mozo como el Chicote Calderón se dieron cuenta que se pasó en una de las faltas y se le fueron encima, querían guerra, pero sus compañeros los calmaron para que no respondieran al ataque del uruguayo. Ya estaba caliente el juego, hasta que llegó la barrida que lesionó a Vega. Así que sí hubo advertencia, pero no fue verbal como aseguraron por ahí.

Y ya no te quiero decir cómo están en Chivas, encabritados es poco. Saben que el reclamo de inhabilitación de Rivero es totalmente justo y me aseguran que no habrá pretexto en Liguilla, se fue un elemento vital para el ataque, pero nadie lo pondrá de pretexto por si no logran el objetivo de avanzar. Veamos qué tanto les afecta.

EL HIJO ‘INCÓMODO’ DE GUEDE

Ya te había adelantado lo que pasa en la frontera con el técnico de Xolos, y ahora me contaron porqué es que Guede no ha logrado brillar con la jauría. De entrada, las finanzas no están ayudando, pues al técnico le hicieron un contrato largo, y es tan complicado que hoy es amplia la opción de que se quede. Para desgracia de muchos.

Resulta que al técnico argentino no se le da eso de tener las mejores formas con los futbolistas, cosa que ya comprobaron en Tijuana, y de paso, tiene otro defecto: involucra a su hijo en todo. En t-o-d-o, y eso tiene cansados a muchos. Se supone que el primogénito de Guede sólo tiene labores audiovisuales en Xolos, pero Axel acaba metiendo la cuchara en las cosas tácticas, entre otras, y eso no le gusta nada a mucha gente del cuadro fronterizo. Lo ha acompañado en equipos como Colo Colo y San Lorenzo, pero en la jauría no ha caído nada bien.

SE PROTEGEN POR CECILIO A LA MLS

De otros temas de fichajes, te cuento de uno que se gesta desde Argentina a la MLS y que tiene que ver con América. Resulta que Independiente mandó a Cecilio Domínguez al Austin FC, ¿pero qué crees? Que se les olvidó notificar y pagar a las Águilas lo que les corresponde por la transferencia, que es algo así como una cuarta parte del total del fichaje, así que desde el Nido ya se protegieron y de una vez mandaron a FIFA el reclamo para que los ches no se pasen de vivos. Por enésima ocasión.

Te recuerdo que de todos los problemas que ha tenido el club rojo de Avellaneda con equipos mexicanos, de los últimos casos fue la falta de pago tras el fichaje del paraguayo, así como del Chino Romero, lío por el que las Águilas también se quejaron ante las autoridades del pambol mundial. No cabe duda que en Argentina hay muchos que se creen que pueden hacer lo que sea. Ya es hora que en México les paren el carro de una vez por todas.

EL MIRREY HIGUERA JALA AGUA PARA SU MOLINO

Ahora voy con gente non-grata en Chivas: ya ves que el ‘Facturas’ Higuera se fue de boca hace unos días contra futbolistas del Rebaño, como si no supiéramos quién fue realmente el que se pasó de lanza en su época en el club. Pues me contaron otra joyita del Mirrey de Morelia y acá te la comparto.

Resulta que el socio de los Canarios michoacanos se siente en la Liga de Expansión MX la mamá de los pollitos y empezó a hablar con los jerarcas de otros clubes para tratar de convencerlos de formar una especie de consejo o asamblea al estilo de la que existe entre los dueños de la Liga MX, pero eso sí, con independencia del organismo rector de los torneos oficiales de nuestro futbol. Es decir, está tratando de formar su propio Club de Tobi, quiere replicar lo que vio cuando le chupaba el calcio a Chivas y asistía a las juntas de los patrones. ¿Y quién crees que sería el presidente de este nuevo ‘comité’? Pues nuestro Mirrey favorito.

Eso sí, como esto está fuera de cualquier posibilidad, pues la Expansión MX depende de la Liga MX, los dueños ya lo han ido bateando poco a poco. No existe hoy en el medio alguien que confíe en Higuera después de todo lo que le han destapado. Y esto lo opera en lo oscurito, pero sí ya me la contaron varios dueños, pues seguramente también llegará a oídos de Enrique Bonilla y Yon de Luisa, a quienes no tiene nada contento el exasesor de Vergara por las mañas fiscales que ya le están investigando, así que no duden que venga otro manazo pronto.

ALEBRIJES LA REGÓ Y NO PUDO FRENAR

Te cuento del lío que trae Alebrijes y Atlante por la acusación de ‘discriminación’ que levantó el club de Oaxaca ante la Liga de Expansión. Esta semana será clave para definir si se sanciona a Ronaldo González por el supuesto insulto al iraquí Yohan Zetuna, pero de una vez anticipo: no va a pasar nada, pues todo es un invento oaxaqueño. Más bien, de una persona víctima de su calentura: el ‘Gordo’ Román, agente de jugadores, quien se supone que es director deportivo, aunque no tiene reconocimiento oficial. Me explico.

Después del partido entre Alebrijes y Potros, el más caliente no era Zetuna, la supuesta víctima, sino el propio Román, quien bajó de la tribuna a la cancha a buscar pleito y se encaró con parte de la directiva atlantista, asegurando que se la iban a pagar. Resulta que después, Juan Carlos Jones, presidente de los oaxaqueños, levantó la denuncia ante la Liga de Expansión porque precisamente el agente le contó lo de la discriminación. Pero resultó, días más tarde, que no hubo tal, que todo fue calentura del ‘Gordo’, pero ya estaba hecha la acusación. Y no hay como probar lo que se dijo, incluso, me dicen que los azulgrana tienen en su defensa pruebas de que los acusadores ya saben que es mentira.

Tan es mentira, que me aseguran desde las tierras de Benito Juárez que el representante-asesor-director ya tiene los días contados con el equipo, pues no gustó nada su arranque de ira. Lo único que logró este personaje fue crear un ruido innecesario alrededor de una liga que está luchando por consolidarse.

