Desilusión natural por el desempeño de México en Tokio 2020

Se apaga la llama del fuego olímpico para México en Tokio 2020 con una desilusión natural, luego de que se puso el objetivo muy alto de parte de las autoridades del deporte en nuestro país; se pensó en grande, diez metales, realizar una actuación histórica, la mejor de todas.

Al momento de escribir estas líneas, las posibilidades de llegar a cinco preseas se ve cada vez más difícil, probablemente se sume una más. Como cada cuatro años, tras la desilusión de un castillo que se construyó en el aire, viene la reflexión, que va desde pedir que la actual directora de la Conade sea despedida por no cumplir con las expectativas.

Vendrán días de politización del deporte, en donde percibo que si realmente se quiere un cambio de fondo en la estructura del deporte mexicano, se deben dejar a un lado los egos para de verdad fortalecer al deporte nacional.

Desde hace décadas en México el deporte está en un círculo vicioso, desvíos de fondos, elecciones amañadas en las federaciones, federativos perseguidos por la justicia, tráfico de influencias, amiguismos y cacicazgos. Todo un catálogo de impunidad. Si realmente se pretende que el cambio llegue al deporte, desde Palacio Nacional se le debe de entrar frontalmente al tema, para poder tener elementos y tener por fin una reingeniería a profundidad.

No logro entender si desde el más alto cargo hay un desentendimiento por el deporte, pero al mismo tiempo hay que reconocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha colgado ninguna de las tres medallas de Tokio, no se dieron las típicas llamadas telefónicas con los medallistas como lo hicieron sus ante-cesores con la trillada y desgastada frase: "Quiero decirte que con esta medalla pones en alto el nombre de México, todos los mexicanos nos sentimos orgullosos de ti".

Viene con el cierre de estos Jue-gos el inicio de otro ciclo olímpico que será corto para París, ciclo que estará bajo la responsabilidad de la actual administración gubernamental. Que venga un cambio real, coherente del deporte, para que estos seis cuartos lugares que se obtuvieron puedan subir al podio en 2024.

