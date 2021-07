El desaseado deporte mexicano

No hay duda de que pareciera que al deporte nacional le gusta vivir en medio de la tormenta y borrasca. En los últimos días no es la excepción y el corolario es la selección mexicana de beisbol. Hospedados en la Villa Olímpica, a 'alguien' se le ocurrió que nueve peloteros que forman parte de la organización de Tomateros de Culiacán se tomaran fotos con el jersey que utilizará la novena culichi en la temporada que arranca en unos meses.

La foto se hizo teniendo de fondo los aros olímpicos y se publicó en la cuenta de Twitter del equipo, en una clara violación a la normas establecidas por el Comité Olímpico Internacional. La furia del COI no se hizo esperar y la amenaza de una demanda también a la organización propiedad de Héctor Ley.

Fue el propio Carlos Padilla quien nos confirmó que Tomateros violó tres puntos de temas de derechos de los Juegos: el hacer publicidad de una empresa no autorizada, no se cumplió con el reglamento de eventos internacionales y la utilización de ropa no autorizada. Tomateros, en términos beisboleros, se aventó una 'joyita'.

La gran duda aquí es: ¿El presidente de la Federación Mexicana de Beisbol, Enrique Mayorga Betancourt, recién reelecto en enero pasado para el periodo 2021-2025, por qué lo permitió? ¿Se atreverá a sancionar al responsable?

La historia de siempre, cuando terminan su participación los atletas mexicanos van surgiendo historias de terror. Es cierto, no habrá que generalizar, porque hay directivos que constantemente hacen bien su trabajo.

El boxeo sigue en el abandono. La disciplina que tantas glorias diera, hoy está arrumbada. La eliminación de pugilista Rogelio Romero en cuartos de Final en peso Semipesado ante el campeón olímpico en Río 2016, Arlen López, en cierto sentido es producto también de una cadena de negligencias de los directivos del boxeo en nuestro país. Romero acusó que no hubo apoyo para fogueo ideal.

