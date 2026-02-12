Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Comprarás dólares? Así amanece el peso este jueves 12 de febrero

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana | FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 07:28 - 12 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede cambiar en la ventanilla

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este jueves 12 de febrero de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable.

La moneda nacional quedó en 17.16 unidades por dólar, 1 centavo menos que el pasado miércoles 11 de febrero.

La moneda se mantiene estable este jueves por lo que no representa gran variedad en su cambio / FREEPIK

El valor del dólar

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme:

  • 16.50 a la compra.

  • 17.80 a la venta.

Banco Azteca:

  • 16.95 a la compra.

  • 17.84 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 16.33 a la compra.

  • 17.46 a la venta.

Banorte:

  • 16.00 a la compra.

  • 17.50 a la venta.

Banamex:

  • 16.64 a la compra.

  • 17.67 a la venta.

Scotiabank:

  • 16.70 a la compra.

  • 18.20 a la venta.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo el banco / FREEPIK

¿Por qué sube el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.

Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.

Es buen momento para comprar dólares o cambiar, según tus intereses / FREEPIK
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Finanzas
Últimos videos
Lo Último
11:07 ¡DOMINANTE! AMÉRICA por su VICTORIA 100 ante CHIVAS
10:59 George Kittle, ala cerrada de 49ers, publica mensaje con guiño a México; ¿confirma juego en nuestro país?
10:40 ¿Tuviste sarampión de niño? Así puedes comprobarlo y qué pasa con la vacuna
10:27 Exjugador de los Steelers considera un mal compañero a Ben Roethlisberger
09:57 Cruz Azul Hidalgo: operativo con supuestos balazos termina en aseguramiento de la planta cementera
09:50 Thomas Tuchel seguirá al frente de Inglaterra hasta 2028
09:45 Christian Martinoli sobre el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny: "irritó aún más al aficionado común"
09:27 Domènec Torrent cumple 35 partidos con Rayados sin repetir alineación
09:18 VIDEO: ‘Diableros’ vs Guardia Civil: Riña deja policías golpeados y tres detenidos
09:15 ¡Qué tal si eres tú… el triple de mi vida! Los Tigres del Norte se reúnen con Steph Curry
Tendencia
1
Contra Revelan primeras declaraciones de Gaby ‘N’ tras ser detenida en Oaxaca
2
Contra SEP suspende clases y habrá puente de 4 días en febrero: Te decimos cuándo y dónde
3
Futbol ¡Ahora sí! Leagues Cup en últimos detalles para jugarse en México
4
Futbol Internacional Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
5
Empelotados ¿Dice adiós? TV Azteca 'borra' a importante figura para el Mundial
6
Futbol América, con lo mínimo, elimina a Olimpia y avanza a Octavos de la Concachampions
Te recomendamos
¡DOMINANTE! AMÉRICA por su VICTORIA 100 ante CHIVAS
Videos
12/02/2026
¡DOMINANTE! AMÉRICA por su VICTORIA 100 ante CHIVAS
George Kittle, ala cerrada de 49ers, publica mensaje con guiño a México; ¿confirma juego en nuestro país?
NFL
12/02/2026
George Kittle, ala cerrada de 49ers, publica mensaje con guiño a México; ¿confirma juego en nuestro país?
¿Tuviste sarampión de niño? Así puedes comprobarlo y qué pasa con la vacuna
Contra
12/02/2026
¿Tuviste sarampión de niño? Así puedes comprobarlo y qué pasa con la vacuna
Exjugador de los Steelers considera un mal compañero a Ben Roethlisberger
NFL
12/02/2026
Exjugador de los Steelers considera un mal compañero a Ben Roethlisberger
Cruz Azul Hidalgo: operativo con supuestos balazos termina en aseguramiento de la planta cementera
Contra
12/02/2026
Cruz Azul Hidalgo: operativo con supuestos balazos termina en aseguramiento de la planta cementera
Thomas Tuchel seguirá al frente de Inglaterra hasta 2028
Futbol
12/02/2026
Thomas Tuchel seguirá al frente de Inglaterra hasta 2028