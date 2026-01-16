El reporte Ponce: Chivas, el equipo que México necesitaba

Aprovechables. Y no es que sean favoritos para ser campeón este Clausura, sino porque el proyecto del Rebaño catapultó a jugadores a un nivel superlativo en Liga MX, que ahora son opción para Aguirre en el Mundial 2026.

El Guadalajara es la base de los amistosos en Panamá y Bolivia con ocho futbolistas: Tala, Romo, Cotorro, Piojo, Hormiga, Ángel y los gringo-mexicanos Ledezma y Brian; excepto Sepúlveda, todos titulares y en momento óptimo para pelear su lugar en la lista mundialista. Para mí, Richie le pelea al americanista Reyes el lugar como lateral por derecha, y eso que Luis es el mejor del Tri en esa posición.

LA DUDA CON LOS GRINGOS MX

Burocrático. Justamente con Ledezma hay un impedimento que Doña Fede trata de resolver: Richie jugó Mundial Sub 20 con Estados Unidos, por lo que necesita hacer el trámite del ‘One Time Switch’ para cambiar de asociación, documentación que es tardada y que FMF espera aún por resolver. Del lado de Brian, aunque disputó amistosos con los vecinos del norte, un documento aclaratorio servirá para que pueda estar con México. En las oficinas de Toluca saben que no hay oposición de los gringos, pero falta respuesta formal de FIFA para utilizar a ambos con la verde. Veamos.

LA ROJIBLANCA, ENVIDIA DE LA CANTERA DE PUMAS

Formadores. Además, resulta que el Guadalajara aporta en total 18 seleccionados en las actuales convocatorias, pues además de los de la Mayor, van siete juveniles de Chivas a la concentración de la Sub 20: Sebastián Liceaga, Cristo Navarrete, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, algunos nombres que ya suenan con fuerza en Liga MX. Y en la Sub 17 que termina trabajos están Godínez, Gutiérrez y Vargas.

La de Chivas es sin dudarlo la mejor cantera de México. Sin exageración. El contraste es lo que pasa con la del Club Universidad, que fue la pionera en el futbol mexicano, que hoy brilla por el poco aporte en Selecciones Menores, y el colmo es que tampoco tiene elementos llamados al equipo de Aguirre.

CONVENCEN A SEATTLE, PERO OBED NO RENUEVA

Ambicioso. Uno de los juveniles que lució en el Mundial Sub 20 y que ha sido reconocido como el mejor de su generación en la MLS es Obed Vargas, que tiene futuro brillante fuera del Seattle Sounders. Sin ser Fecha FIFA, la FMF logró convencer al club estadounidense de prestar a su joya para estos amistosos del Tri. Estupendo trabajo.

Pero el contexto contractual de Obed no es sencillo: su vínculo laboral con Seattle acaba en diciembre de este año, y aunque la directiva le puso en la mesa la renovación, Vargas y su agente no quieren firmar, prefieren esperar para irse tras el Mundial a Europa sin poner tantas trabas al club que lo quiera. Veamos.

SÍ SE ACABÓ SKY SPORTS …PERO NO SE ACABÓ

Permanente. Y ya de salida, de lo que publiqué en la última columna, vale una aclaración: como marca, Sky Sports seguirá viviendo en iZZi, pero como se dijo, será con una nueva producción, sin los más de 70 empleados que recortaron esta semana. Los contenidos como La Liga, Bundesliga y lo que viene de Fórmula 1, seguirán en la señal. Así que de todo, sólo hay que corregir que no desaparece Sky Sports como marca, el resto es lo que fue.