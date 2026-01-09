Amparo salva a Natanael Cano de ser detenido en Sonora; esto se sabe del proceso

El cantante Natanael Rubén Cano Monge, conocido por ser uno de los máximos exponentes del género de corridos tumbados, consiguió una suspensión provisional que frena una orden de arresto en su contra en el estado de Sonora, luego de que su defensa promoviera un juicio de amparo ante un juzgado federal.

Natanael Cano enfrenta un proceso legal que aún no tiene resolución definitiva. / @natanael_cano

¿Qué significa la suspensión provisional y cómo evita la detención?

El recurso legal fue admitido por una jueza del Juzgado Primero de Distrito en Sonora, quien concedió la suspensión provisional solicitada por la defensa de Cano el 31 de diciembre de 2025, lo que por ahora impide que las autoridades locales o estatales ejecuten una orden de arresto contra el cantante mientras se revisa el fondo del caso.

La orden de aprehensión contra Natanael Cano quedó en pausa por decisión del Poder Judicial. / @natanael_cano

La medida no implica un archivo o conclusión definitiva del proceso penal, sino que protege temporalmente la libertad personal de Cano durante el análisis del juicio constitucional promovido ante la justicia federal. Hasta el momento, las autoridades de Sonora no han revelado públicamente los motivos exactos que motivaron la orden de arresto ni la fecha precisa de su emisión, aunque se sabe que existe y fue girada por un juez del fuero común.

La situación legal del intérprete de corridos tumbados continúa bajo revisión judicial. / @natanael_cano

¿Qué antecedentes legales tiene Natanael Cano en Sonora?

Este episodio se suma a antecedentes judiciales del intérprete en el estado. En marzo de 2024, Cano fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo por conducir un vehículo sin placas a exceso de velocidad. Ese incidente, que fue grabado y difundido en redes sociales, derivó en una carpeta de investigación por el presunto delito de cohecho luego de que ofreciera dinero a los agentes para evitar la sanción.

Tras esa detención, se le impusieron medidas cautelares, como la obligación de firmar periódicamente ante la autoridad y la prohibición de salir del país sin autorización, como parte de un proceso penal en curso.