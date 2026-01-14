Apple lanza Creator Studio: precios, apps incluidas y funciones de IA

Apple presentó oficialmente su nuevo servicio de suscripción Apple Creator Studio, una plataforma todo en uno que promete revolucionar el trabajo de creadores de contenido, músicos, editores y diseñadores con ayuda de inteligencia artificial.

Con un costo de $12.99 dólares mensuales o $129 anuales, los usuarios tendrán acceso a versiones premium de Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, y otras apps como Motion, Compressor y MainStage, compatibles con Mac y iPad.

Todo un paquete de herramientas al costo de uno solo / Especial

Además, los estudiantes y profesores universitarios podrán adquirir la suscripción por solo $2.99 al mes o $29.99 al año, una estrategia de accesibilidad que refuerza el enfoque de Apple en impulsar las herramientas profesionales a bajo costo.

“Apple Creator Studio es un gran valor que permite a creadores de todo tipo desarrollar su arte y mejorar sus habilidades”, dijo Eddy Cue, vicepresidente senior de Software y Servicios de Internet de Apple.

Diseñar y producir música ahora será más fácil / Especial

¿Qué incluye Apple Creator Studio?

Creator Studio integra las herramientas creativas más potentes del ecosistema Apple, ahora potenciadas por IA:

Final Cut Pro : incorpora Búsqueda de Transcripción , Búsqueda Visual y Detección de Ritmo , lo que permite alinear edición con música, buscar acciones u objetos en clips y localizar diálogos en segundos.

Logic Pro : añade Synth Player y Chord ID , herramientas para crear música electrónica desde cero e identificar acordes automáticamente.

Pixelmator Pro : llega por primera vez al iPad con soporte para Apple Pencil, ofreciendo edición avanzada, selección inteligente de elementos y sincronización entre dispositivos.

Keynote, Pages y Numbers: suman contenido premium, ilustraciones y funciones inteligentes que mejoran la experiencia de productividad.

Los costos llegarán a variar dependiendo las necesidades / Especial

El nuevo servicio también incluye un mes de prueba gratuita, y hasta tres meses sin costo para quienes adquieran un Mac o iPad compatible. Además, gracias a Family Sharing, puede compartirse con hasta seis miembros del hogar.

Un estudio en tu bolsillo

Si como creador estás harto de horas de edición manual, ajustes complicados y software fragmentado, Apple Creator Studio busca convertirse en tu nuevo mejor aliado. No solo unifica las herramientas creativas más potentes, también pone a la inteligencia artificial al centro del flujo de trabajo.

“Esta plataforma no solo te proporciona todas las herramientas necesarias para la creación profesional, sino que ahora cada herramienta usa la IA para transformar tus proyectos y encargarse de tareas técnicas mucho más pesadas, para así, tener un enfoque mucho más visual”, se lee en el comunicado.

Apple Creator Studio ahora estará apoyado de la Inteligencia Artificial / Especial

Apple, más fuerte que nunca

Con un valor de $3.83 billones y acciones cotizando a $260.25, Apple continúa apostando por ingresos recurrentes mediante servicios, estrategia que le ha valido un crecimiento del 6.43% en los últimos 12 meses, con ingresos superiores a $416 mil millones de dólares.

Según InvestingPro, Apple mantiene una Puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que refleja su excelente eficiencia operativa y solidez financiera.

Para los estudiantes, el paquete de herramientas es más barato/ Especial